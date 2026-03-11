Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 14

Esta mañana, en el kilómetro 53 de la Ruta 14 frente a Gualeguaychú, un camión volcó tras un choque múltiple; el tránsito fue asistido y desviado.

11 de marzo 2026 · 10:06hs
Un siniestro vial que involucró a cuatro vehículos se registró en la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 53, frente a la ciudad de Gualeguaychú. Como consecuencia del hecho, el tránsito debió ser asistido y se dispuso una circulación lenta en la zona mientras trabajaban los equipos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 7.45, en el carril con sentido hacia Buenos Aires, frente a un comedor ubicado a la vera de la ruta. Según las primeras informaciones, el siniestro tuvo como protagonistas a un camión Iveco Hi-Way, un automóvil Renault Laguna, una camioneta Toyota SW4 y un camión Mercedes-Benz Actros que se encontraba estacionado en el lugar.

Choque y vuelco de un camión en la Ruta 14 frente a Gualeguaychú

Accidente (3).jpeg

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el camión Iveco Hi-Way, conducido por un hombre de 40 años oriundo de Venado Tuerto (Santa Fe), circulaba en sentido norte–sur cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, cruzó de carril e invadió la mano contraria.

En ese momento impactó contra la parte trasera izquierda de un Renault Laguna, manejado por un hombre de 52 años domiciliado en Gualeguaychú. Tras el impacto, el camión Iveco volcó sobre la calzada.

Posteriormente, una Toyota SW4, conducida por un hombre de 33 años domiciliado en San Vicente (Misiones) y acompañado por un ciudadano brasileño de 35 años, colisionó contra el semirremolque del camión volcado.

En tanto, un camión Mercedes-Benz Actros que se encontraba estacionado en el lugar también resultó con algunos roces producto del contacto con los demás vehículos involucrados.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del camión Iveco fue trasladado al hospital local con un fuerte dolor en su pierna derecha. Allí quedó a la espera de estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones.

Mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos, el tránsito en la zona fue controlado y desviado por la colectora, con circulación lenta en el sector.

Ruta 14 Gualeguaychú
