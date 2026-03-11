Uno Entre Rios | La Provincia | Escuela

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 32 "Osvaldo Magnasco" reclama soluciones urgentes y decidió no enviar alumnos por el mal estado del edificio.

11 de marzo 2026 · 10:01hs
La comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Secundaria N° 32 "Osvaldo Magnasco", de Concordia, lleva casi una semana sin estudiantes en las aulas como señal de protesta por el mal estado del edificio escolar y la falta de respuestas oficiales a los reclamos.

Directivos, docentes, padres y alumnos coinciden en que el dictado de clases se dificulta al extremo y que no están dadas las condiciones de seguridad.

Durante los primeros días de marzo, la comunidad educativa del establecimiento resolvió llevar adelante distintas medidas de protesta ante la ausencia de soluciones concretas. Según señalaron, el edificio presenta múltiples falencias que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares.

En una reunión informativa y resolutiva realizada al inicio del mes, las familias propusieron y votaron por unanimidad que no enviarían a los estudiantes a la escuela "ante la falta de respuestas concretas". La decisión se mantuvo durante la última semana, mientras continúan las gestiones para que las autoridades atiendan la situación.

Junto a integrantes de la seccional Concordia de Agmer, la comunidad educativa decidió que este miércoles 11/03, se volverá a convocar a otra reunión para evaluar respuestas y acciones a seguir.

Durante ese encuentro también se dejó en claro que fueron invitadas las autoridades de la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, pero "no se acercaron a escuchar demandas ni a proponer soluciones, tal como les asiste su rol".

Cabe recordar que el pasado lunes 9 se realizó una movilización hacia la sede de la Departamental de Escuelas, donde se expuso públicamente la problemática que atraviesa la institución educativa. Además, la comunidad educativa visibilizó el reclamo mediante la realización de un abrazo simbólico en el establecimiento.

