Horóscopo de este miércoles 11 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 9 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros.

11 de marzo 2026 · 07:09hs
Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 9 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La cita con esa persona a la que adora le hará feliz. Nada nuevo en su situación económica. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. La dieta debe ser más acorde con las necesidades reales.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Si tiene en mente hacer una inversión, piénselo bien. Estado laboral apacible. Se siente algo alicaído, pero será un trastorno pasajero.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Ocasión de iniciar una política de ahorro más coherente. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No permita que su relación de pareja caiga en la rutina. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero. Tenga cuidado, algún compañero desea brillar a su costa. Las locuras de la noche le apartan del descanso, dosifíquese.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Quizás discuta con su pareja por algo nimio. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Pequeñas molestias con los gases.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Ahorre para poder hacer frente a posibles gastos imprevistos. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Disfrute de esa energía que posee.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Jornada de éxito total en el aspecto sentimental. Puede que en el día de hoy reciba un «dinerillo». Resultados excelentes en el trabajo. Afronte las contrariedades y no se altere.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su relación afectiva se afianza poco a poco. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Los asuntos de trabajo le tendrán bastante ocupado. Los cambios en la dieta están dando sus frutos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Mantenga a raya los celos, se pueden volver contra usted. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. En su trabajo, estará rebosante de ideas originales. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor le persigue, no se resista. Jornada financiera muy positiva. Demuestre que su trabajo es concienzudo. Dedique más atención a cuidar su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Piense antes de actuar, su pareja se lo agradecerá. Una mejora económica hace que se tranquilice. Los astros le aportan energía para conseguir sus metas laborales. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Si quiere hacer una dieta depurativa, consulte con su endocrinológo.

