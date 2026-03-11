Rocamora profundizó su mal momento y sufrió su quinta derrota seguida

Tomás de Rocamora perdió como local ante Provincial de Rosario 82 a 73. El Rojo se aleja de zona de reclasificación de la Liga Argentina.

Tomás de Rocamora perdió como local ante Provincial de Rosario por 82 a 73 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. De esta manera el Rojo profundizó su mal momento al encadenar su quinta derrota en serie.

Maximiliano Acevedo fue la figura del juego con un doble doble de 17 puntos y 13 tableros, Valentino Occhi fue el goleador con 19 unidades y Gendry Correa lo escoltó con 18. En la visita, Álvaro Chervo la rompió con sus 21 puntos, lo siguió Gastón Gerbaudo con 19, y Abraham Barahona finalizó con 14 puntos y 10 rebotes.

Con este resultado el elenco entrerriano se aleja de los puestos de reclasificación. Con un registro de 8 triunfos y 19 derrotas los dirigidos por Sebastián Amato se posicionan en el 15° lugar de la tabla, por encima de Deportivo Norte de Armstrong y Pergamino Basquet.

Distinta es la realidad del conjunto rosarino. Los del Parque de la Independencia se ubican en lo más alto del sector con un registro de 21 victorias y 7 caídas.

Rocamora, de mayor a menor ante el líder Provincial

Por lo que logró hacer en el primer tiempo Rocamora se ilusionó con quedarse con un nuevo triunfo de local y nada menos que frente al puntero. Buen primer cuarto del equipo de Sebastián Amato donde Correa, Occhi y Acevedo sumaron la mayoría de los puntos para un cierre 27-21 y ante un rival donde solo Chervo sobresalió.

Con más puntos de Acevedo y un Correa inspirado, el local sacó la máxima a su favor (36-25) aunque la alegría no le duró mucho y apariciones de Barahona emparejaron las cosas. Finalmente Rocamora se marchó a vestuarios 44-40 arriba con el tridente antes nombrado efectivo y cada uno doble dígito. Barahona fue el único en la visita.

El regreso de vestuarios le costó a Rocamora, la mano caliente de Chervo empezó a entrar en escena y a eso se sumaron triples de Gerbaudo. El local sintió el impacto, corrió desde atrás, dos veces alcanzó a igualar el tablero pero no le dio para quedar así cuando sonó la anteúltima bocina (63-65).

Rocamora sufrió el tercer cuarto y mucho más el último. Mientras en Provincial continuaron muy bien Chervo, Acosta y Gerbaudo el dueño de casa siguió dependiendo de los mismos nombres pero ya sin la misma efectividad. A la visita le alcanzó con una rotación de ocho nombres para sellar el triunfo sin más complicaciones.

Como sigue el camino del Rojo

Rocamora disputará los siguientes cuatro encuentros en condición de visitante. El itinerario del Rojo comenzará el próximo domingo en Venado Tuerto, localidad donde visitará desde las 21.30 a a Centenario en el estadio Jorge Ferrero. La estadía en territorio santafesino continuará el martes 17, jornada en la que enfrentará a Deportivo Norte de Armstrong en el estadio Mateo Migliore.

Luego Rocamora se trasladará hacia la provincia de Buenos Aires. El sábado 21 se medirá ante El Talar. Este juego se disputará desde las 21.30 en el estadio Roberto Contini. El último compromiso de esta serie será el el domingo 22 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Víctor Nethol. Este cotejo comenzará a las 20.30.