Horóscopo del domingo 8 de marzo de 2026

Un domingo ideal para limar asperezas. La clave será escuchar antes de hablar. Es un buen momento para desconectar de las pantallas y descansar la vista. No te adelantes al lunes; disfrutá el presente para recargar energías.

Tauro

Una charla profunda con alguien especial te dará la claridad que estabas buscando. El cuerpo te pide movimiento; una caminata por la costanera te renovará. Revisá tus gastos antes de avanzar en el mes para evitar sorpresas.

Géminis

Estás con la sensibilidad a flor de piel. Dejá que los afectos te cuiden. Cuidado con los cambios de temperatura y las bebidas muy frías. Una idea que dabas por perdida vuelve a tomar fuerza hoy. Anotala.

Cáncer

El refugio en la familia será tu mejor plan. Disfrutá de la calma del hogar. Excelente jornada para descansar y recuperar horas de sueño pendientes. Evitá llevarte problemas de la oficina a la mesa del domingo.

Leo

Tu magnetismo personal está en alza. Si estás soltero, estate atento a las señales. Moderá los excesos en las comidas para evitar pesadez estomacal. Se vienen desafíos interesantes; aprovechá hoy para mentalizarte.

Virgo

Poné el foco en los detalles compartidos. Un gesto simple valdrá más que mil palabras. Prestá atención a tu postura; un masaje o estiramiento te vendría muy bien. Ordenar tus prioridades hoy te ahorrará mucho estrés mañana.

Libra

Buscá el equilibrio. No cedas siempre, pero tampoco cierres el diálogo. La meditación o un momento de silencio te ayudarán a bajar los decibeles. Una noticia económica te traerá alivio de cara a los próximos días.

Escorpio

No dejes que los celos empañen un día de conexión. Confiá más en tu pareja. Estás con mucha vitalidad; aprovechá para hacer alguna actividad física. Tu intuición será clave para resolver un conflicto que se avecina.

Sagitario

Ganas de aventura y de salir de la rutina. Proponele un plan distinto a tu pareja. Necesitás hidratarte más; no descuides el consumo de agua. Un proyecto creativo empieza a tomar forma en tu cabeza. Dale tiempo.

Capricornio

A veces sos demasiado racional. Dejate llevar un poco más por lo que sentís. El estrés acumulado se siente en los hombros. Intentá relajarte. Tus metas están claras, pero no te olvides de disfrutar el proceso.

Acuario

Te sentís renovado y con ganas de compartir. Buen clima con amigos y pareja. Cuidá tus horas de descanso; mañana arranca una semana exigente. Una propuesta inesperada podría surgir en una charla informal.

Piscis

Tu intuición nunca falla. Escuchá lo que te dicta el corazón sobre esa relación. Conectar con la naturaleza o el agua será tu mejor terapia este domingo. No te cargues con responsabilidades ajenas; aprendé a decir que no.