Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 6 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

6 de marzo 2026 · 07:30hs
Horóscopo

Horóscopo

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

el horoscopo para este jueves 5 de marzo de 2026

El horóscopo para este jueves 5 de marzo de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 4 de marzo de 2026

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Espléndido momento profesional. Solo el médico sabe lo que puede tomar en cada situación.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Gracias a sus encantos, hoy triunfará. Supera su mala situación económica. Su popularidad aumenta en el terreno profesional. Tendrá dificultad en conciliar el sueño por sus problemas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Demuestre a su pareja que la quiere. Económicamente, la suerte le sonríe. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Debe ser estricto con su dieta, evite tantas chucherías.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Desconfíe de quien lo elogie en exceso. Excelente momento para realizar operaciones bursátiles. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

LEER MÁS: El horóscopo para este jueves 5 de marzo de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Con imaginación reconquistará a la persona amada. Cíñase al gasto que había presupuestado. Sus jefes confían plenamente en usted. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Acaban las deudas que le agobian. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Contagiará su optimismo a todos los que le rodean.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día muy nostálgico recordando un amor. No logrará reunir el dinero suficiente para su proyecto. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Hoy deberá prestar atención a su estómago.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Encuentra un sobre con dinero que no recordaba que tenía. Buenas noticias sobre trabajo, si es que está en el paro. La fruta ayudará bastante a su organismo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las diferencias sociales crean mal clima con su pareja. Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Le toca vivir una jornada dinámica.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Le están echando de menos y usted no se da cuenta. Está siendo víctima de una estafa. No permita que se le acumulen las tareas. Cuidado con sus ojos, no los someta a ambientes cargados.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hable con su pareja de sus necesidades. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Buen día para las cuestiones profesionales. Los pulmones están muy sensibles, cuídese.

Horóscopo Signo marzo
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este martes 3 de marzo de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este lunes 2 de marzo de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este sábado 28 de febrero de 2026

Horóscopo.

El horóscopo para este viernes 27 de febrero de 2026

Ver comentarios

Lo último

Alerta por gripe aviar: productores refuerzan los protocolos sanitarios

Alerta por gripe aviar: productores refuerzan los protocolos sanitarios

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Ultimo Momento
Alerta por gripe aviar: productores refuerzan los protocolos sanitarios

Alerta por gripe aviar: productores refuerzan los protocolos sanitarios

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Policiales
Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Ovación
Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

La provincia
Alerta por gripe aviar: productores refuerzan los protocolos sanitarios

Alerta por gripe aviar: productores refuerzan los protocolos sanitarios

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Dejanos tu comentario