El horóscopo para este miércoles 13 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

13 de agosto 2025
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Enhorabuena, su relación de pareja está en plena forma. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las decisiones que tome en el amor serán muy positivas. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. No se precipite con las ofertas de trabajo. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Jornada de cambios en el seno familiar, son para bien. Valore si prefiere enfrentarse a un amigo o perder dinero. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. Está pendiente de una transacción económica. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Preste más atención a su dieta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Jornada de placer compartido con su pareja. Buen día para resolver sus problemas económicos. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Magnífico día en compañía de su pareja. Saca buen provecho de las inversiones. Puede alterarse su buena marcha en el trabajo. Las varices, con baños de agua fría, se alivian.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En el amor, todo marcha perfectamente. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Excelente racha profesional la que está viviendo. La tristeza puede influir en su estado físico.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. Para evitar problemas, controle los gastos. Ponga al día su trabajo o le desbordará. Quizás se vea aquejado de gastritis.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Quede con los amigos que no ve desde hace tiempo. Económicamente, aproveche el buen momento. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Vigile esas dolencias que sufre.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Anímese para que los problemas sentimentales no crezcan. No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sometido a muchas tensiones, salga a divertirse.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Encuentro fascinante con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Visite al especialista para vigilar esas molestias.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Se jugará mucho en una operación financiera. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en su trabajo. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

