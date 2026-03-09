Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del lunes 9 de marzo de 2026

9 de marzo 2026 · 08:24hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas del día. Hoy pondrá en marcha nuevos negocios. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. Sentirá cansancio, pare un poco.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hay una persona que le está trasladando energía negativa. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. No estaría de más revisar su colesterol.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tiene que esforzarse para mantener su relación amorosa. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Debe dedicar un poco más de tiempo a cuidarse.

horoscopo1.jpg

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su empeño por darse a los demás le será muy placentero. Mejora el nivel de sus ingresos. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Emocionalmente, no estará tan agitado como otros días. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. Sus superiores premian su profesionalidad. Los excesos están mermando su salud.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Buen día para comenzar una nueva amistad. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Su afán por superarse cada día hará que su trabajo mejore. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Las disputas en su trabajo le harán tomar una decisión. Duerma bien y estará en forma.

Horóscopo del 2022.jpg

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Se considera muy querido y ello le hace feliz. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Tenga cuidado con las caídas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser amado. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

Horoscopo 2022 3.jpg

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. Échele ganas al trabajo y verá los resultados. No se preocupe tanto por su salud, es mucho mejor de lo que cree.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las promesas amorosas deberá cumplirlas. Día de gran confusión económica. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Cuídese más, mantenga la línea y no cometa excesos.

Horóscopo Signo Astrología zodíaco
