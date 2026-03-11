Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

El DT de la Selección Entrerriana Sub 14 de vóley renunció tras un conflicto por un pase que deja a una jugadora de 13 años sin jugar.

Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque le impiden jugar a una chica de 13 años.

El entrenador de la Selección Entrerriana femenina Sub 14, Matías Exequiel Garay, presentó su renuncia indeclinable al cargo mediante una nota dirigida al presidente de la Federación Entrerriana de Vóley, César Ruiz Moreno. El técnico fundamentó su decisión en presuntas irregularidades en la interpretación y aplicación del reglamento de pases por parte de autoridades federativas.

Según explicó Garay, la situación se originó a partir de un trámite de pase solicitado por el Club Atlético Paracao para incorporar a una jugadora, en el marco de lo establecido por la normativa vigente. De acuerdo con el reglamento de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), cada institución puede recibir hasta dos jugadoras provenientes de un mismo club de origen, sin que exista una limitación en la cantidad de jugadoras por categoría.

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Polémica en la Sub 14 de vóley: el DT renunció por un pase que deja fuera a una chica de 13 años

Renuncia.PDF

En ese contexto, el entrenador señaló que el club había solicitado el pase correspondiente respetando dicha reglamentación. Además, aclaró que la jugadora involucrada no iba a participar en la Asociación Paranaense de Vóley (APV), tal como lo establece una resolución votada por los delegados de esa entidad, aunque sí estaba prevista su participación en la Liga Provincial y la posibilidad de integrar una preselección o selección provincial, instancias contempladas por las normas vigentes.

Garay afirmó que la situación fue consultada previamente con dirigentes de la Federación Entrerriana de Vóley y de la Asociación Paranaense de Vóley, quienes inicialmente habían manifestado su conformidad con el procedimiento. Sin embargo, sostuvo que posteriormente las autoridades cambiaron su postura sin fundamentación reglamentaria, lo que generó incertidumbre y perjuicio para la jugadora involucrada y su familia.

En declaraciones a UNO, el entrenador detalló que el conflicto se originó porque las autoridades de la asociación y la federación se negaron a firmar un pase que, según sostiene, corresponde por reglamento.

"No firman un pase que tienen que firmar por reglamento. La única limitación es que la jugadora no puede jugar en la APV, pero sí puede disputar la Liga Provincial y la Liga Santafesina", explicó.

Garay sostuvo que, según la normativa vigente, el club cumple con los requisitos establecidos para recibir jugadoras provenientes de otras instituciones.

"La Federación Argentina y la Federación Entrerriana permiten tener los pases que se quieran, siempre y cuando no vengan más de dos jugadoras de un mismo club. Nosotros tenemos una jugadora de Diamantino, una de San Martín y esta tercera chica de Neuquén. Según el reglamento de FeVA y de la federación entrerriana, las podemos recibir a las tres", señaló.

En ese sentido, remarcó que la única restricción se vincula con la competencia local de la Asociación Paranaense de Vóley.

"La tercera jugadora no puede disputar la APV por el reglamento de la asociación, pero sí puede jugar la Liga Provincial, porque esa competencia se rige por el reglamento de FeVA, y lo mismo ocurre con la Liga Santafesina", afirmó.

El entrenador también indicó que, antes del cambio de postura, dirigentes de ambas instituciones habían dado su aprobación al procedimiento.

"A mí me dieron la palabra de que el pase se iba a hacer. Se le dijo a la familia que el pase se iba a concretar y tengo los mensajes que lo demuestran. Pero de un momento a otro cambiaron la decisión sin ningún sustento reglamentario", sostuvo.

Según relató, posteriormente se difundió un comunicado que establecía que ninguna jugadora que no estuviera afiliada o con el pase formalizado podía participar de una concentración prevista, actividad que él mismo debía encabezar. Garay señaló que en concentraciones anteriores sí participaron jugadoras que no estaban afiliadas, y que, por coincidencia, justamente para esta concentración se emitió el comunicado.

"Sacaron un comunicado diciendo que ninguna jugadora sin pase o afiliación podía participar de la concentración del domingo, que iba a estar a mi cargo. Entonces la nena no puede jugar con nosotros ni tampoco puede tener la posibilidad de ser observada para la selección", expresó.

Finalmente, Garay explicó que esa situación fue determinante para su decisión de renunciar al cargo.

"Tomé la decisión de hacerlo público y de dar un paso al costado porque esto va en contra de mis principios y de los valores que uno tiene como persona. No le están permitiendo a una nena de 13 años jugar al vóley durante el año ni tener su oportunidad en una observación para la selección", concluyó.