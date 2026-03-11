¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?

Dirigió a Patronato en tres ocasiones. El sábado estará presente en la visita del Rojinegro a Quilmes por la quinta fecha de la Primera Nacional.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) designó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán, desde este viernes y hasta el próximo lunes, en el marco de la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato visitará a Quilmes.

El Rojinegro y el Cervecero se enfrentarán el sábado a partir de las 20 en el estadio Centenario en una de las historias correspondiente a la Zona B. Este juego contará con el arbitraje de Juan Pablo Loustau.

El menor de la dinastía Loustau estará secundado por los jueces asistentes Lucas Ripoli y Matías Noli. El cuarto árbitro será Lucas Brumer.

Antecedentes con Patronato

Loustau dirigió a Patronato en tres oportunidades. En ese derrotero el elenco de barrio Villa Sarmiento cosechó misma tres empate.

El primer juego se produjo el 25 de febrero de 2023, ocasión en la que el Santo igualó 1 a 1 ante Flandria, en la localidad bonaerense Jáuregui. El segundo juego que encontró a Loustau con Patronato se escribió el 4 de mayo de 2024 en el estadio Ciudad de Caseros, donde Patronato empató 0 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires.

El último antecedente se escribió el 20 de septiembre de 2025, ocasión en la que el equipo que, por ese entonces era dirigido por Gabriel Gómez, igualó con marcador cerrado ante San Miguel en Los Polvorines.

Loustau arbitró a Quilmes en cinco oportunidades. El saldo es negativo para el Cervecero: una victoria, un empate y tres derrotas.

Cartelera de la quinta fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

21: Atlético Rafaela – San Martín (San Juan)

Árbitro: Álvaro Carranza

Sábado

14: Tristán Suárez – Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Franco Acita

20: Quilmes – Patronato

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo

16: Gimnasia y Tiro - Temperley

Árbitro: Pablo Giménez

16: Midland - Almagro

Árbitro: Jorge Broggi

16: Agropecuario - Chacarita

Árbitro: Javier Delbarba

17: Gimnasia (Jujuy) – Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

17: San Martín (Tucumán) – Nueva Chicago

Árbitro: Lucas Cavallero

Lunes

21: Atlanta – Deportivo Maipú

Árbitro: Felipe Viola