En Expoagro, el Gobierno de Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada a productores y pymes

El Gobierno de Entre Ríos firmó convenios con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco de la Nación Argentina.

10 de marzo 2026 · 22:17hs
Autoridades de la Nación anunciaron los créditos a los cuales accedió Entre Ríos.

A partir de convenios suscriptos por el Gobierno de Entre Ríos con las entidades Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y Banco de la Nación Argentina, productores y micro, pequeñas y medianas empresas, podrán acceder a financiamiento para proyectos de inversión y para adquirir maquinaria agropecuaria o industrial.

En el caso de convenio con el BICE, el financiamiento está destinado a productores y micro, pequeñas y medias empresas, vinculadas a las actividades sojeras, tambera, porcina y ganadera, para proyectos de inversión productiva y capital de trabajo del sector ganadero (como la adquisición de bienes de capital, mejoras de instalaciones productivas y ampliación de establecimientos, entre otras inversiones). Los créditos son con tasa fija del 8 por ciento anual sobre el capital en UVA, y la provincia bonifica cuatro puntos porcentuales anuales de la tasa de interés para los beneficiarios que cuenten con el correspondiente certificado de elegibilidad.

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Este certificado lo otorga el gobierno entrerriano a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a los solicitantes cuyos establecimientos productivos están radicados en la provincia y cuya actividad resulte compatible con las líneas contempladas en este convenio. El plazo de financiamiento es de 60 meses, extendible a 84 meses según la línea, con periodo de gracia de hasta 6 meses. La amortización del crédito se hace bajo la modalidad sujeta a la producción o "valor producto", mediante pagos en pesos equivalentes al valor de determinados productos agropecuarios vinculados a la actividad financiera.

En tanto, en el marco de la Expoagro 2026, la provincia convino con el Banco de la Nación Argentina otro acuerdo de Bonificación de Tasas de Interés con el objeto de facilitar el acceso al financiamiento para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) radicadas en la provincia para la adquisición de maquinaria agropecuaria o industrial, equipos y bienes de capital nuevos, entre otros bienes vinculados a la actividad productiva, debiendo los solicitantes contar con el Certificado de Elegibilidad emitido por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de la Provincia, cuyos requisitos y procedimiento de otorgamiento serán determinados por dicha autoridad.

Detalles de los créditos de Banco Nación

* Condiciones financieras: Créditos en pesos, con tasa fija del 37,62% nominal anual (TNA), sobre la cual se aplican bonificaciones concurrentes: 6,62 puntos porcentuales anuales a cargo del fabricante, 3 puntos porcentuales anuales a cargo de la Provincia de Entre Ríos, y 2 puntos porcentuales anuales adicionales para operaciones canalizadas a través de la plataforma BNA Conecta.

* Certificado de elegibilidad: La Provincia otorgará el Certificado de Elegibilidad a través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor (SCMYDE), requisito necesario para acceder a la bonificación provincial, quedando pendiente la determinación de los requisitos específicos y documentación exigible para su otorgamiento.

* Plazo: Financiamiento de hasta sesenta (60) meses, con desembolso único y sistema de amortización alemán, estableciéndose que la bonificación de tasa de interés a cargo de la Provincia se aplicará durante los primeros treinta y seis (36) meses del crédito.

Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

El Pre Delta amplía su propuesta para descubrir el humedal desde el agua

El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Racing aguantó con diez y empató en su visita a Sarmiento

Echagüe ganó un partido épico ante Libertad y logró la permanencia

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

Racing aguantó con diez y empató en su visita a Sarmiento

Echagüe ganó un partido épico ante Libertad y logró la permanencia

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

Murió Ricardo Payo Aimar, ídolo de Banda Norte y padre de Pablo

Rogelio Frigerio encabezó una reunión con legisladores para avanzar en la reforma previsional

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

Victoria: un camión con fernet chocó contra una Kangoo y vecinos se llevaron parte de la bebida

Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Echagüe ganó un partido épico ante Libertad y logró la permanencia

En un partidazo, Independiente empató 4-4 contra Unión en Avellaneda

Racing aguantó con diez y empató en su visita a Sarmiento

Vélez igualó con Tigre en Victoria y es líder de la Zona A

Murió Ricardo Payo Aimar, ídolo de Banda Norte y padre de Pablo

Rogelio Frigerio encabezó una reunión con legisladores para avanzar en la reforma previsional

En Expoagro, el Gobierno de Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas

