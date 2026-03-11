Uno Entre Rios | El País | restos humanos

Identificaron los restos de 12 personas tras las excavaciones cerca de La Perla

No se harán públicos los nombres hasta que sean notificadas las familias de las víctimas del terrorismo de Estado. Continúan análisis genéticos

11 de marzo 2026 · 13:56hs
Lo confirmó el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. No se harán públicos los nombres hasta que sean notificadas las familias de las víctimas del terrorismo de Estado. Continúan los análisis genéticos de otros restos.

Lo confirmó el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. No se harán públicos los nombres hasta que sean notificadas las familias de las víctimas del terrorismo de Estado. Continúan los análisis genéticos de otros restos.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó que fueron identificados los restos de 12 personas enterradas clandestinamente en los predios del Ejército cercanos al Centro Clandestino de Detención La Perla.

Según la escueta información brindada por la Justicia, tras los análisis forenses de restos humanos hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se logró identificar genéticamente a 12 personas cuyos restos fueron hallados en la zona conocida como Loma del Torito. Este sitio pertenece a la Guarnición Militar de La Calera, donde durante la última dictadura militar hubo centenares de detenidos-desaparecidos.

Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT.

Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT

Los senadores nacionales tendrán un importante incremento en sus sueldos a partir de mayo. 

Fuerte aumento: los senadores nacionales pasarán a cobrar más de 11 millones de pesos

En los trabajos de identificación de los restos también participó el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Las identidades no serán dadas a conocer hasta que la Justicia haya completado la comunicación a los familiares directos de las víctimas.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, a cargo de Juan Miguel Ceballos, se precisó que el grado de certeza sobre las personas identificadas es del 100%. Se continúan realizando pruebas genéticas en otros restos hallados en la misma zona. Esa es la razón por la que el comunicado habla de resultados parciales: se esperan nuevas identificaciones de ese proceso.

Según información que ya trascendió entre querellantes de la causa, también se habría hallado en la zona de las excavaciones una cadenita que pertenecía a un desaparecido. La Justicia por estas horas avanza en la notificación a los familiares de las personas identificadas.

La Perla (9).jpg

50 años después

En noviembre pasado, la Justicia federal informó que se había completado el proceso de búsqueda a gran escala desarrollado en la campaña 2025 del EAAF. Las excavaciones se desarrollaron en una zona de 10 hectáreas donde, por testimonios, fotografías y relevamientos aéreos, se había determinado alta probabilidad de que hubieran existido fosas comunes donde se arrojaban los restos de las víctimas de La Perla.

Durante 68 días, en esa zona serrana que rodea al ex-centro clandestino de detención, desaparición y tortura de La Perla, maquinarias pesadas y manos especializadas movieron toneladas de tierra en busca de restos humanos. Los hallaron: numerosos fragmentos que luego pasaron por un proceso de datación, clasificación y análisis genético, en procura de establecer las identidades de personas que hace casi cinco décadas habrían sido enterradas clandestinamente en ese sitio. Ahora se corroboraron esas hipótesis.

La Perla operó como centro de tortura y muerte desde el golpe de Estado de marzo de 1976 hasta fines de 1978, y aunque las estimaciones son muy variables, la Justicia federal considera que como mínimo pasaron por ahí 600 personas, y como máximo, unas 2.500. Fue altísima la letalidad de ese centro, uno de los más grandes y más brutales del país.

El expediente judicial de la causa que ahora da con los restos de desaparecidos se inició en 1998, por una presentación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de la abogada María Elba Martínez y del periodista Horacio Verbitsky, quienes denunciaron enterramientos clandestinos en La Perla y pidieron la búsqueda de los restos. En abril pasado, 26 familias de desaparecidos se constituyeron como querellantes en la causa que ahora tiene un avance sustancial, publica La Voz.

Córdoba restos desaparecidos derechos humanos La Perla

Una larga búsqueda

Hubo 12 campañas del EAAF en las 14 mil hectáreas que el Tercer Cuerpo tiene entre Córdoba y La Calera. En 2003 hubo excavaciones muy cercanas al punto donde ahora se encontraron restos óseos. Hace 10 años, se encontraron en la zona de hornos Ochoa los restos que permitieron identificar a un grupo de estudiantes de Medicina asesinados en 1975. La campaña que terminó en diciembre fue la más importante, por la magnitud de la intervención y por los indicios firmes que la investigación había acumulado.

Uno de los datos que había guiado las campañas previas surgió en 2004 del testimonio del teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, quien presentó un reclamo porque no había sido ascendido a coronel. En ese escrito, reconoció haber actuado en La Perla y haber intervenido en tres fusilamientos. En su descargo, detalló que después de las ejecuciones arrojaban el cuerpo en un pozo y le prendían fuego. También afirmó que había participado “activamente” en la remoción de los cadáveres en 1979, meses antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país para documentar las denuncias contra la dictadura. Detalló que se usaron máquinas del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 para sacar los restos, que luego eran “compactados” y arrojados en las proximidades de una salina de La Rioja.

Luego, en uno de los juicios de La Perla, el peón rural José Solanille habló de los camiones que iban hacia la Loma del Torito, las explosiones que se escuchaban después, y de enterramientos en el lugar.

Esos testimonios cobraron relevancia en los últimos años, con el cotejo de dos fotografías: una de junio de 1979 y otra de agosto del mismo año, aportadas por Catastro de la Municipalidad de Córdoba, que permitió ver que en Loma del Torito hubo alteraciones del terreno en ese lapso. La Justicia sospecha que en ese momento se intento remover los cuerpos que ya estaban enterrados clandestinamente en la zona.

Por último, se sumó el uso de tecnología Lidar, que desde aviones permite detectar movimientos de tierra y señaló que en Loma del Torito habían existido procedimientos de ese tipo. Sobre todos esos datos trabajó Guillermo Sagripanti, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fue quien delimitó el área de búsqueda y asistió al EAAF, liderado por Anahí Ginarte y por Silvana Tarner.

restos humanos desaparecidos La Perla Córdoba Terrorismo de Estado
Noticias relacionadas
Cuidado con este mail para renovar la clave fiscal que simula ser de ARCA: se trata de una estafa

ARCA advirtió sobre mail falso para renovar la clave fiscal

Localidades de Tucumán sufieron inundaciones tras el temporal. Suspendieron las clases y vecinos pasaron la noche en las rutas por la crecida de ríos

Temporal en Tucumán: ríos desbordados, rutas cortadas y clases suspendidas

el gobierno firmo un acuerdo con una empresa para usar ia y agentes autonomos en el estado

El gobierno firmó un acuerdo con una empresa para usar IA y agentes autónomos en el Estado

La presencia de Angeletti en la gira oficial generó cuestionamientos luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a Adorni durante una visita que Milei realizó a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens.

"Vengo a deslomarme cinco días a EE.UU", dijo Manuel Adorni sobre el viaje de su mujer

Ver comentarios

Lo último

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Ultimo Momento
Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Columna de opinión: primero rompieron la industria, ahora van por el comercio

Columna de opinión: primero rompieron la industria, ahora van por el comercio

Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT

Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT

Policiales
Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Ovación
Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Rocamora profundizó su mal momento y sufrió su quinta derrota seguida

Rocamora profundizó su mal momento y sufrió su quinta derrota seguida

Paraná será sede por primera vez de un torneo profesional femenino de padel

Paraná será sede por primera vez de un torneo profesional femenino de padel

El TC Mouras no llegará a Paraná

El TC Mouras no llegará a Paraná

La provincia
Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

Dejanos tu comentario