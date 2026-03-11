Uno Entre Rios | La Provincia | Docentes

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

Agmer convocó a concentraciones en toda Entre Ríos para rechazar el aumento salarial por decreto del Gobierno.

11 de marzo 2026 · 08:31hs
Foto de archivo.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó para este miércoles a concentraciones en todos los departamentos de la provincia, como parte del plan de lucha que el sindicato lleva adelante en reclamo por la situación salarial y en rechazo a recientes decisiones del Gobierno provincial.

Desde el gremio docente indicaron que las manifestaciones se desarrollarán entre las 19 y las 20 horas y buscarán expresar el desacuerdo con el aumento salarial dispuesto por decreto por la gestión de Rogelio Frigerio, luego de que la propuesta oficial fuera rechazada por los sindicatos en el ámbito de la paritaria.

Cabe recordar que la negociación entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes finalizó sin acuerdo. Agmer, AMET, Sadop y UDA consideraron insuficiente la oferta presentada por el Gobierno. Tras el rechazo, el gobernador confirmó que el incremento igualmente se aplicará mediante decreto y se abonará a los docentes a través de una liquidación complementaria.

Convocatoria

En este escenario, Agmer resolvió profundizar las medidas de protesta y convocó a movilizaciones en distintos puntos de la provincia para visibilizar los reclamos del sector. Entre ellos, el sindicato expresó su preocupación por una posible reforma previsional en Entre Ríos y cuestionó el mecanismo de otorgar aumentos salariales por decreto.

Además, desde la organización sindical manifestaron su rechazo a políticas educativas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan derechos laborales de los docentes y el rol social de la educación pública.

Las concentraciones se realizarán en las principales ciudades de cada departamento y se enmarcan en una serie de acciones que el gremio viene impulsando en las últimas semanas, mientras continúa el conflicto con el Gobierno provincial y se aguardan definiciones sobre la continuidad de la negociación salarial.

