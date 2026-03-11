Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

Boca y San Lorenzo se enfrentarán a partir de las 19.45 por la fecha 10 del Torneo Apertura en La Bombonera.

Boca y San Lorenzo jugarán este miércoles desde las 19.45 en La Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Tras pegar un volantazo firme que lo despegó momentáneamente del mal arranque, el Xeneize jugará su segundo clásico del año frente al Ciclón, que mantiene un invicto de cuatro encuentros.

Tras un pálido arranque en el que fue muy criticado por los hinchas, el cuadro de la Ribera reaccionó en La Fortaleza y goleó 3 a 0 a Lanús mostrando un gran nivel. Ahora, volverá a su hogar en busca de conseguir nuevamente los tres puntos, algo que se le negó en las últimas tres presentaciones ante sus hinchas, que bajaron el famoso “Movete, Xeneize, Movete…” en los empates con Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza.

Dentro de los puestos de playoffs de la Zona A (marcha 6° con doce unidades) y 10° en la tabla anual, el elenco dirigido por Claudio Úbeda tiene el objetivo de sumar para afirmarse en ambas tablas y no complicarse innecesariamente a futuro.

En cuanto al equipo, todos los nombres que enfrentaron al Granate se repetirían tras haber jugado con claridad el mejor partido del año, con el entrenador volviendo a confiar en Tomás Aranda y en Milton Delgado desde el arranque. Las novedades estarían en el banco, con Tomás Belmonte fuera por lesión, y con Alan Velasco y Ángel Romero con chances de ser suplentes tras recibir el alta.

boca bareiro Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Por su parte, el Ciclón todavía no terminó de convencer a sus hinchas en el Apertura y pese a que no perdió en ninguno de sus anteriores cuatro partidos, tres de ellos finalizaron en empate, perdiendo incluso el clásico frente a Huracán. Esta materia es una piedra en el zapato para Damián Ayude, que no ganó ninguno durante su gestión, algo que buscará revertir.

Ambos equipos no se ven las caras desde agosto de 2024, en esa ocasión fue victoria azul y oro por 3 a 2 en un partidazo en La Bombonera, con goles de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para la visita.

Probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; L. Paredes, S. Ascacíbar, Milton Delgado; T. Aranda; M. Merentiel y A. Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, A. Ladstatter; L. Vietto y A. Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora y TV: 19.45 (ESPN Premium).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: La Bombonera.