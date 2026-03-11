Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

Boca y San Lorenzo se enfrentarán a partir de las 19.45 por la fecha 10 del Torneo Apertura en La Bombonera.

11 de marzo 2026 · 13:08hs
Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Boca y San Lorenzo jugarán este miércoles desde las 19.45 en La Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Tras pegar un volantazo firme que lo despegó momentáneamente del mal arranque, el Xeneize jugará su segundo clásico del año frente al Ciclón, que mantiene un invicto de cuatro encuentros.

Tras un pálido arranque en el que fue muy criticado por los hinchas, el cuadro de la Ribera reaccionó en La Fortaleza y goleó 3 a 0 a Lanús mostrando un gran nivel. Ahora, volverá a su hogar en busca de conseguir nuevamente los tres puntos, algo que se le negó en las últimas tres presentaciones ante sus hinchas, que bajaron el famoso “Movete, Xeneize, Movete…” en los empates con Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza.

Claudio Úbeda no haría variantes en Boca de cara al clásico ante San Lorenzo.

Boca: Úbeda mantendría el mismo once que goleó a Lanús para enfrentar a San Lorenzo

Cristian Lema tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Cristian Lema, contundente contra el Consejo de Fútbol de Boca

Dentro de los puestos de playoffs de la Zona A (marcha 6° con doce unidades) y 10° en la tabla anual, el elenco dirigido por Claudio Úbeda tiene el objetivo de sumar para afirmarse en ambas tablas y no complicarse innecesariamente a futuro.

En cuanto al equipo, todos los nombres que enfrentaron al Granate se repetirían tras haber jugado con claridad el mejor partido del año, con el entrenador volviendo a confiar en Tomás Aranda y en Milton Delgado desde el arranque. Las novedades estarían en el banco, con Tomás Belmonte fuera por lesión, y con Alan Velasco y Ángel Romero con chances de ser suplentes tras recibir el alta.

boca bareiro
Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Por su parte, el Ciclón todavía no terminó de convencer a sus hinchas en el Apertura y pese a que no perdió en ninguno de sus anteriores cuatro partidos, tres de ellos finalizaron en empate, perdiendo incluso el clásico frente a Huracán. Esta materia es una piedra en el zapato para Damián Ayude, que no ganó ninguno durante su gestión, algo que buscará revertir.

Ambos equipos no se ven las caras desde agosto de 2024, en esa ocasión fue victoria azul y oro por 3 a 2 en un partidazo en La Bombonera, con goles de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para la visita.

Probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; L. Paredes, S. Ascacíbar, Milton Delgado; T. Aranda; M. Merentiel y A. Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, A. Ladstatter; L. Vietto y A. Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora y TV: 19.45 (ESPN Premium).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: La Bombonera.

Boca San Lorenzo La Bombonera Ciclón
Noticias relacionadas
Boca gana de visitante.

Boca Juniors goleó a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos

Leandro Paredes es el capitán, referente y líder de Boca.

Boca visita a Lanús en partido pendiente

¿como le fue a patronato con juan pablo loustau como arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?

Federico Bravo trabaja a la par de sus compañeros. 

Patronato recupera piezas para el juego ante Quilmes

Ver comentarios

Lo último

ARCA advirtió sobre mail falso para renovar la clave fiscal

ARCA advirtió sobre mail falso para renovar la clave fiscal

Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?

Ultimo Momento
ARCA advirtió sobre mail falso para renovar la clave fiscal

ARCA advirtió sobre mail falso para renovar la clave fiscal

Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?

Patronato recupera piezas para el juego ante Quilmes

Patronato recupera piezas para el juego ante Quilmes

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Policiales
Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

Ovación
Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

Rocamora profundizó su mal momento y sufrió su quinta derrota seguida

Rocamora profundizó su mal momento y sufrió su quinta derrota seguida

Paraná será sede por primera vez de un torneo profesional femenino de padel

Paraná será sede por primera vez de un torneo profesional femenino de padel

El TC Mouras no llegará a Paraná

El TC Mouras no llegará a Paraná

Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

La provincia
Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

Rogelio Frigerio encabezó una reunión con legisladores para avanzar en la reforma previsional

Rogelio Frigerio encabezó una reunión con legisladores para avanzar en la reforma previsional

En Expoagro, el Gobierno de Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada a productores y pymes

En Expoagro, el Gobierno de Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Dejanos tu comentario