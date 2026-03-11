Uno Entre Rios | Ovación | TC Mouras

El TC Mouras no llegará a Paraná

El autódromo Ciudad de Paraná del CVE había sido designado para la tercera fecha de la temporada 2026 del TC Mouras. La jornada se desarrollará en La Plata.

11 de marzo 2026
El TC Mouras no llegará a Paraná

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que la tercera fecha del campeonato 2026 del TC Mouras y el TC Pista Mouras se llevará adelante en La Plata. De esta manera quedó descartada Paraná para dicha jornada del calendario.

En primer instancia, el trazado ubicado en Sauce Montrull había sido designado como sede del tercer capítulo de la categoría escuela para el fin de semana del 21 y 22 de marzo. Finalmente la actividad se desarrollará esa fecha en el autódromo Roberto Mouras de la capital bonaernese.

El TC Mouras tuvo su final en Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

Los 16 equipos anhelan levantar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial.

Comienza la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Tanto el TC Mouras, como el TC Pista Mouras, compartirán escenario junto a TC Pick Up y TC Pista Pick Up, que disputarán la segunda fecha de sus respectivos campeonatos en el trazado platense.

Los ganadores de las primeras competencias del calendario 2026 del TC Mouras

En la primera fecha, los ganadores fueron Fabrizio Maggini (TC Mouras) e Ignacio Vilas (TC PIsta Mouras). En la segunda presentación, en Concepción del Uruguay, Nicolás Jaime se impuso en (TC Mouras. Por su parte, el piloto de Paraná Iñaki Arrias fue el vencedor en el TC Pista Mouras.

Nota relacionada: Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

