Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Un soldado golpeó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí. El hecho violento motivó una denuncia por lesiones graves. Según trascendió, el hecho se produjo en la noche del lunes en la intersección de Gregoria Pérez y Ruta 3 Hermanas.

Según se indicó, los protagonistas fueron dos hombres mayores de edad, quienes cumplen funciones como soldados voluntarios del Regimiento de Caballería de Tanques 7 de nuestra ciudad. Todo se dio tras jugar un partido de fútbol en una cancha del Barrio Militar.

Según consignó Tal Cual Chajarí, al finalizar el mismo se retiraron y uno de ellos que transitaba en una moto divisó que un auto lo seguía, por lo que en Gregoria Pérez y 3 Hermanas se detuvo y observó que desde el rodado se bajó un hombre, con quien había participado del partido de fútbol momentos antes, con un palo golpeándolo varias veces.

Luego del ataque denuncia a su agresor y se le constatan lesiones de carácter graves informadas por la médica de guardia, ya que le provocó la quebradura de un diente.