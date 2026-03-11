Uno Entre Rios | Policiales | prisión perpetua

Prisión perpetua para Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

11 de marzo 2026 · 12:39hs
Se conoció este miércoles la sentencia a Norberto Rosales por el crimen del exjuez Roberto Curá. El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, impuso hoy la pena de prisión perpetua a Norberto Rosales por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae”. El pasado 6 de marzo, un jurado popular declaró “culpable” a Rosales, tras un juicio que se desarrolló en la ciudad de La Paz.

En la audiencia de cesura, que se realizó hoy en los tribunales de Paraná, el juez técnico, Rafael Cotorruelo, dispuso además que Rosales continúe con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 9, hasta que la sentencia adquiera ejecutoriedad.

Condenan a un hombre a prisión perpetua por un homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae en La Paz. Se trata de Norberto Rosales, quien asesinó al exjuez de Bovril, Roberto Curá.

Durante este proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Facundo Barbosa y la querella por el abogado Marcos Rodríguez Allende. Por su parte, las defensoras oficiales Nadia Musante y Mariel Riera asistieron al condenado.

Se trató del juicio por jurados número 155 que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

