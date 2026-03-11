Uno Entre Rios | El País | ARCA

ARCA advirtió sobre mail falso para renovar la clave fiscal

Desde ARCA se advirtió sobre un mail para renovar la clave fiscal que simula ser de la entidad. Se trata de una estafa

11 de marzo 2026 · 13:25hs
Cuidado con este mail para renovar la clave fiscal que simula ser de ARCA: se trata de una estafa

Cuidado con este mail para renovar la clave fiscal que simula ser de ARCA: se trata de una estafa

En redes sociales circula un supuesto mail enviado por ARCA que invita a renovar la clave fiscal de los contribuyentes. El correo exige el envío de la foto del DNI y un video selfie del contribuyente “para garantizar la continuidad y normalidad de las operaciones”. Pero la dirección de correo electrónico no es oficial. ARCA alertó por este tipo de estafa e informó que no envía correos solicitando datos personales, pagos ni descargas de archivos. El Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal de comunicación directa. No es la primera vez que circulan engaños en nombre del ente recaudatorio.

El correo exige el envío de la foto del DNI y un video selfie del contribuyente “para garantizar la continuidad y normalidad de las operaciones”. Sin embargo, el correo electrónico viral es falso. La dirección de correo electrónico no es oficial. Se trata de una modalidad de estafa habitual conocida como phishing, una técnica de suplantación de identidad que busca sustraer datos personales y bancarios.

ARCA alertó por este tipo de estafa y no es la primera vez que circulan engaños en nombre del ente recaudatorio. Chequeado desmintió con anterioridad que ARCA esté enviando mails con presuntas multas a contribuyentes.

ARCA alertó por esta estafa

El supuesto mail de ARCA utiliza el nombre, logo y una dirección de mail similar a la de ARCA. En el cuerpo del texto y en el asunto del mail también se incluye el DNI del contribuyente.

Además, en respuesta al correo electrónico, se exige el envío de la foto del DNI, frente y dorso, y de un video selfie del usuario para “garantizar la continuidad y normalidad de las operaciones”.

“ Detectamos correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales. Te recordamos que: No enviamos correos solicitando datos personales, pagos ni descargas de archivos. El Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal de comunicación directa entre ARCA y cada contribuyente. ¿Recibiste un mail sospechoso? No abras enlaces ni archivos adjuntos y denuncialo en [email protected]”, señaló el ente recaudatorio en un tuit en X.

“ARCA nunca solicita pagos ni datos personales por mail; los correos electrónicos que envía ARCA solamente son para notificar que el contribuyente tiene una comunicación oficial en su Domicilio Fiscal Electrónico”, se indicó desde el ente recaudatorio en otro comunicado.

“En segundo lugar, ARCA jamás utiliza sus redes sociales, llamados telefónicos o mensajes de WhatsApp para reclamar deudas ni solicitar ninguna otra acción vinculada al organismo de manera directa. Asimismo, siempre es oportuno recordar que la clave fiscal de cada contribuyente es única y personal. Por lo tanto, no debés compartirla nunca con nadie”, sumaron.

Cómo evitar caer ante este tipo de estafas

No es la primera vez que circulan correos electrónicos falsos enviados en nombre de la ARCA o ex AFIP. Se recomienda no ingresar a direcciones URL ni descargar archivos adjuntos que sean enviados a través de mails o redes sociales.

Finalmente, en caso de recibir un correo sospechoso, es posible denunciarlo enviando un mail a [email protected].

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación comparte una serie de consejos similares a tener en cuenta para evitar caer en estafas en Internet.

  • Nunca responder correos electrónicos que soliciten datos personales y no hacer click en el enlace que compartan.
  • Proteger la información personal con contraseñas que sean difíciles de adivinar y, en lo posible, cambiarlas periódicamente.
  • Tener en cuenta que “nunca un banco o un organismo público te va a pedir que cambies tus datos personales o claves por Internet”, a través de un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico.
  • Estar atento a la redacción del mensaje o en el enlace enviado. Muchas veces es casi imperceptible, pero en algún lugar dejan ver el fraude: faltas de ortografías u alteraciones en la URL que supuestamente es oficial.
  • Si te contactan desde un organismo público o privado vía WhatsApp, verificá el logo de autenticación del organismo público que se está contactando.

