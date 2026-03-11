Uno Entre Rios | Economia | trabajadores

Trabajadores de metalúrgica retienen servicios por sueldos en cuotas

Trabajadores de la metalúrgica Leval sólo recibieron el 42% de sus salarios de la segunda quincena de febrero y retienen tareas

11 de marzo 2026 · 14:09hs
Trabajadores de la metalúrgica Leval sólo recibieron el 42% de sus salarios de la segunda quincena de febrero y retienen tareas

Trabajadores de la metalúrgica Leval sólo recibieron el 42% de sus salarios de la segunda quincena de febrero y retienen tareas

Trabajadores de la metalúrgica Leval sólo recibieron el 42% de sus salarios de la segunda quincena de febrero y retienen tareas, tras una audiencia sin acuerdo entre la empresa y la UOM. En tanto crece la preocupación por los retiros voluntarios y la continuidad laboral.

La situación laboral en la metalúrgica Leval volvió a tensarse este lunes tras una audiencia entre representantes de la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), convocada en medio del conflicto generado por el pago incompleto de salarios y la implementación de un plan de retiros voluntarios. La planta, ubicada en avenida Moreno al 800, atraviesa un escenario de creciente incertidumbre entre sus trabajadores.

La automotriz Stellantis que fabrica el Peugeot 208 paralizó su planta en un contexto de caída de ventas y el retroceso de las exportaciones hacia Brasil

Peugeot vuelve a frenar la producción del 208 en El Palomar

La UCA informó que 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas. 

UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas en el trabajo

El conflicto se originó luego de que los empleados recibieran solo el 42% del salario correspondiente a la segunda quincena de febrero, lo que encendió la preocupación entre los aproximadamente 52 trabajadores que se desempeñan en la firma metalúrgica. La situación había sido anticipada días atrás y motivó la intervención del gremio para exigir la regularización inmediata de los haberes.

Durante la audiencia realizada este lunes, la representación sindical planteó como principal reclamo que la empresa abone de inmediato lo adeudado, incluyendo el ajuste salarial correspondiente. El delegado gremial Sebastián Luna explicó a El Norte que ese pedido fue transmitido formalmente a los representantes de la compañía durante el encuentro, indica Infogramiales.

Según detalló el dirigente sindical al mismo medio, la respuesta llegó a través del abogado de la empresa, quien indicó que el pago podría concretarse en el transcurso de la semana. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el gremio, que insiste en que los trabajadores deben percibir sus salarios sin demoras.

Ante la falta de una solución inmediata, los delegados convocaron a una asamblea con el personal para informar el resultado de la reunión y analizar los pasos a seguir. Allí se resolvió avanzar con una retención de tareas, medida que alcanza a los trabajadores afiliados a la UOM y que busca presionar a la empresa para que regularice la situación salarial.

El conflicto se produce además en un contexto complejo para la compañía, que recientemente anunció la apertura de un plan de retiros voluntarios con plazo hasta este martes. Esta decisión, sumada al pago parcial de salarios y a otras medidas de ajuste implementadas desde fines del año pasado, incrementó la preocupación entre los empleados por el futuro de sus puestos de trabajo.

