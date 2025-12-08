Rocío Pardo y Nicolás Cabré celebraron este fin de semana su casamiento en la Estancia Bosque Alegre, un entorno natural cercano a Villa Carlos Paz. La pareja llevó adelante una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos, y este domingo compartió en redes sociales las primeras fotos del festejo.
Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda en Córdoba
Rocío Pardo y Nicolás Cabré celebraron este fin de semana su casamiento en la Estancia Bosque Alegre, un entorno natural cercano a Villa Carlos Paz
Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda
En las imágenes se los ve emocionados y disfrutando de la celebración, que tuvo a Rufina, la hija de Cabré, como protagonista especial. La niña acompañó a la pareja en distintos momentos de la ceremonia, algo que los flamantes esposos destacaron como uno de los instantes más emotivos de la noche.
“Mucha felicidad y amor. Fue un día mágico”, escribieron en un posteo conjunto que reunió cientos de mensajes de cariño. La ambientación y la organización estuvieron a cargo de un equipo especializado, que preparó cada detalle del evento, desde la carpa hasta el catering. Según trascendió, la celebración se extenderá durante todo el fin de semana.