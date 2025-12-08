Uno Entre Rios | Show | Nicolás Cabré

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda en Córdoba

Rocío Pardo y Nicolás Cabré celebraron este fin de semana su casamiento en la Estancia Bosque Alegre, un entorno natural cercano a Villa Carlos Paz

8 de diciembre 2025 · 16:59hs
Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda en Córdoba

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda en Córdoba
Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda en Córdoba

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda en Córdoba

Rocío Pardo y Nicolás Cabré celebraron este fin de semana su casamiento en la Estancia Bosque Alegre, un entorno natural cercano a Villa Carlos Paz. La pareja llevó adelante una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos, y este domingo compartió en redes sociales las primeras fotos del festejo.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré1

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda

En las imágenes se los ve emocionados y disfrutando de la celebración, que tuvo a Rufina, la hija de Cabré, como protagonista especial. La niña acompañó a la pareja en distintos momentos de la ceremonia, algo que los flamantes esposos destacaron como uno de los instantes más emotivos de la noche.

Lali sorprendió en Uruguay con la aparición de Natalia Oreiro y un homenaje a Muñeca Brava

Lali sorprendió en Uruguay con la aparición de Natalia Oreiro y un homenaje a Muñeca Brava

globos de oro 2026: todas las categorias y nominados

Globos de Oro 2026: todas las categorías y nominados

“Mucha felicidad y amor. Fue un día mágico”, escribieron en un posteo conjunto que reunió cientos de mensajes de cariño. La ambientación y la organización estuvieron a cargo de un equipo especializado, que preparó cada detalle del evento, desde la carpa hasta el catering. Según trascendió, la celebración se extenderá durante todo el fin de semana.

LEER MÁS: Top Five: las canciones navideñas más escuchadas en diciembre

Nicolás Cabré Rocío Pardo boda Córdoba
Noticias relacionadas
top five: las canciones navidenas mas escuchadas en diciembre

Top Five: las canciones navideñas más escuchadas en diciembre

muestra y cierre de talleres: balance positivo en el centro integrador comunitario (cic) ii este

Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

uader celebra el dia nacional del tango con la cuarta edicion de su gran milonga

UADER celebra el Día Nacional del Tango con la cuarta edición de su Gran Milonga

el ciclo cronopios suma una nueva proyeccion en la sala noble

El Ciclo Cronopios suma una nueva proyección en la Sala Noble

Ver comentarios

Lo último

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Ultimo Momento
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Policiales
Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Ovación
Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

La provincia
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Dejanos tu comentario