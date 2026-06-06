Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Rafaela

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Atlético Rafaela derrotó 1 a 0 a Colegiales por la 17° fecha de la Primera Nacional. En la siguiente jornada visitará a Patronato.

6 de junio 2026 · 20:27hs
Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Atlético Rafaela derrotó este sábado 1 a 0 a Colegiales en la continuidad de la 17° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El único gol del encuentro disputado en el estadio Nuevo Monumental fue obra del entrerriano Mauro Quiroga, a los 13 minutos.

Con esta victoria, el conjunto santafesino se consolida en puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional. Con 25 unidades los dirigidos por Iván Juárez se posicionan en el quinto escalón de la Zona B. El Tricolor, por su parte, se sostiene en el 15° sector de la tabla con 17 puntos.

El juego entre Patronato y Colón se disputó con ambas parcialidades. 

El próximo juego de Patronato en el Grella será con público visitante

Capibaras XV va por más.

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

En la siguiente jornada, Atlético Rafaela visitará a Patronato en el estadio Grella. Este juego fue programado para el domingo 14 a partir de las 15.30.

Nota relacionada: El próximo juego de Patronato en el Grella será con público visitante

Programa de la 17° fecha de la Primera Nacional

Viernes

Gimnasia y Tiro (Salta) 1 – Midland 0

Sábado

Atlanta 3 – Gimnasia (Jujuy) 0

San Martín (San Juan) - Nueva Chicago (suspendido por agresión al arquero del Torito, Facundo Masuero)

Atlético Rafaela 1 – Colegiales 0

Tristán Suárez – Almagro

Domingo

15.30: Chacarita – Temperley

16: Agropecuario – Patronato

16: Güemes – Deportivo Maipú

17.30: San Martín (Tucumán) - Quilmes

Atlético Rafaela Primera Nacional Patronato
Noticias relacionadas
lpf: el clasico barrial fue para don bosco

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

Estudiantes ganó de local sobre el final.

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: Es un sueño de chico

Marcos Senesi entre los principales candidatos para reemplazar a Balerdi

El piloto de Paraná buscará tener revancha este domingo en la carrera principal.

Matías Russo vio la bandera a cuadro en Italia

Ver comentarios

Lo último

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

Ultimo Momento
Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

Marcos Senesi entre los principales candidatos para reemplazar a Balerdi

Marcos Senesi entre los principales candidatos para reemplazar a Balerdi

Policiales
Paraná: buscan a una joven de 15 años

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Paraná: conductora alcoholizada chocó contra el Hospital Militar y dejó al nosocomio sin luz

Paraná: conductora alcoholizada chocó contra el Hospital Militar y dejó al nosocomio sin luz

Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Ovación
Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Matías Russo vio la bandera a cuadro en Italia

Matías Russo vio la bandera a cuadro en Italia

La provincia
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Escuela Almafuerte: alumnos asisten día por medio porque sus familias no pueden costear el viaje tras la suspensión del tren

Escuela Almafuerte: alumnos asisten día por medio porque sus familias no pueden costear el viaje tras la suspensión del tren

Hacen lombricompuesto y se consolidan como un modelo en Entre Ríos

Hacen lombricompuesto y se consolidan como un modelo en Entre Ríos

El rock argentino despide al Indio Solari, su referente más convocante

El rock argentino despide al Indio Solari, su referente más convocante

Dejanos tu comentario