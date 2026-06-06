Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella Atlético Rafaela derrotó 1 a 0 a Colegiales por la 17° fecha de la Primera Nacional. En la siguiente jornada visitará a Patronato. 6 de junio 2026 · 20:27hs

Atlético Rafaela derrotó este sábado 1 a 0 a Colegiales en la continuidad de la 17° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El único gol del encuentro disputado en el estadio Nuevo Monumental fue obra del entrerriano Mauro Quiroga, a los 13 minutos.

Con esta victoria, el conjunto santafesino se consolida en puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional. Con 25 unidades los dirigidos por Iván Juárez se posicionan en el quinto escalón de la Zona B. El Tricolor, por su parte, se sostiene en el 15° sector de la tabla con 17 puntos.

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En la siguiente jornada, Atlético Rafaela visitará a Patronato en el estadio Grella. Este juego fue programado para el domingo 14 a partir de las 15.30. Nota relacionada: El próximo juego de Patronato en el Grella será con público visitante Programa de la 17° fecha de la Primera Nacional Viernes Gimnasia y Tiro (Salta) 1 – Midland 0 Sábado Atlanta 3 – Gimnasia (Jujuy) 0 San Martín (San Juan) - Nueva Chicago (suspendido por agresión al arquero del Torito, Facundo Masuero) Atlético Rafaela 1 – Colegiales 0 Tristán Suárez – Almagro Domingo 15.30: Chacarita – Temperley 16: Agropecuario – Patronato 16: Güemes – Deportivo Maipú 17.30: San Martín (Tucumán) - Quilmes