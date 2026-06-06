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Argentina venció a Honduras en uno de los últimos amistosos antes del Mundial

Argentina se impuso 2 a 0 ante combinado centroamericano por los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Messi fue suplente y no sumó minutos.

6 de junio 2026 · 21:06hs
Argentina ganó en su primer amistoso previo al Mundial.

AFA

Argentina ganó en su primer amistoso previo al Mundial.
El vestuario de Argentina en la previa.

AFA

El vestuario de Argentina en la previa.

La selección argentina derrotó 2-0 a Honduras en el Kyle Field de Texas y empezó con el pie derecho la preparación para afrontar su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo ante Argelia, Austria y Jordania. El encuentro, que inició con una confusión en el momento de los himnos, tuvo un dominio claro de la Albiceleste. El equipo de Lionel Scaloni generó diferentes llegadas a lo largo del primer tiempo a través de la jerarquía de Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso, dos de los puntos altos de la formación. Sin embargo, debió conformarse con el gol de Lautaro Martínez a los 36 minutos a instancias de un penal.

Ya en el complemento, la Celeste y Blanca profundizó su superioridad, aunque los cambios y la pausa de hidratación le quitaron fluidez al juego. El 2-0 convertido por Simeone con asistencia del Toro Martínez consolidó el triunfo ante un combinado que se quedó afuera del próximo Mundial.

Argentina jugó en Texas.

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Ya con el resultado definido, Scaloni tomó la decisión de hacer debutar con esta camiseta a cuatro futbolistas: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

La selección argentina volverá a jugar este martes desde las 22 ante Islandia en el Estadio Jordan-Hare de Auburn, en Alabama. Allí, podría reaparecer Lionel Messi, quien fue al banco este sábado y no sumó minutos.

El vigente campeón del mundo iniciará la defensa de la corona el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina) contra Argelia en el Kansas City Stadium. El lunes 22 chocará con Austria a partir de las 14:00 en el Dallas Stadium y terminará la primera fase el sábado 27 desde las 23 ante Jordania en el mismo recinto.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

89 MINUTOS: ¡SE ANIMÓ ARANDA!

El juvenil de Boca Juniors agarró la pelota en las inmediaciones del área y realizó un derechazo que forzó el despeje de Menjívar al córner.

85 minutos: otro estreno en la Selección

Joaquín Freitas por Nicolás Otamendi

80 minutos: tres debuts en Argentina

El arquero Santiago Beltrán reemplazó a Juan Musso, mientras que Tomás Aranda y Nicolás Capaldo entraron por Giuliano Simeone y Exequiel Palacios.

70 minutos: pausa de hidratación en Texas

Ambos equipos refrescan conceptos con sus entrenadores.

61 minutos: cuatro cambios en Argentina

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y José López por Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.

59 minutos: Medina tuvo la suya

El lateral izquierdo pisó el área y encajó un testazo rechazado entre el arquero y un defensor hondureño en la línea.

54 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez recibió la pelota en el rectángulo mayor, le entregó un pase de taco a Giuliano Simeone y el Cholito definió en el área chica ante Menjívar.

49 minutos: Almada rompió el hielo del complemento

Thiago recibió un pase en el centro del área, se acomodó y sacó un derechazo desviado.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Argentina: Rodrigo De Paul por Valentín Barco y Facundo Medina por Nicolás Tagliafico.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

47 MINUTOS: ¡TREMENDA CHILENA DE LICHA MARTÍNEZ QUE SALIÓ CERCA!

El zaguero central recibió una pelota a la salida de un córner y ensayó una pirueta en el vértice derecho del área, pero el esférico salió a centímetros del travesaño.

42 minutos: segunda oportunidad de Lo Celso

El volante ofensivo del Real Betis sacudió un zurdazo a distancia que terminó en las manos de Edrick Menjívar.

36 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez convirtió la pena máxima para adelantarse en el Kyle Field de Texas.

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33 MINUTOS: ¡PENAL PARA ARGENTINA!

Luego de un tremendo zurdazo de Lo Celso al travesaño, Tagliafico recibió el rebote y sufrió una falta dentro del área.

28 minutos: momento sin llegadas en Texas

Tras la pausa de hidratación, los equipos buscan volver a enfocarse en el partid

18 minutos: respondió Honduras

Edwin Rodríguez finalizó el ataque con un disparo desviado desde afuera del área.

13 minutos: se proyectó Giay y la volvió a tener Lautaro

Lo Celso le dio un pase a la corrida al ex San Lorenzo, que envió la pelota al área. Allí, a la altura del punto penal, Martínez se demoró en la definición.

10 minutos: ahora fue el turno de Lautaro Martínez

Thiago Almada se combinó con Simeone, quien levantó un centro cabeceado por el Toro a las manos de Menjívar.

6 minutos: primera llegada de Argentina

Giuliano Simeone se animó a un remate de lejos contenido por el arquero de Honduras.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de la Selección Argentina vs. Honduras

Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Cómo llega Argentina al partido con Honduras

La base del equipo que había trascendido en los últimos días no se mantuvo. El mediocampo, que en un principio iba a contar con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, fue modificado totalmente por Lionel Scaloni. A falta de pocas horas

Por su parte, el conjunto centroamericano no pudo lograr clasificarse (quedó segundo en el grupo C detrás de Haití) y ya transita la etapa de preparación para la próxima edición de la cita máxima, que será en 2030. El entrenador es el español José Francisco Molina, quien asumió a principios de marzo y solo registra un empate ante Perú por 2-2.

Argentina Honduras Mundial 2026
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