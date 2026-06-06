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El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo. El fenómeno abarcaría casi toda la provincia.

6 de junio 2026 · 18:40hs
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el domingo.

LEER MÁS: SMN emitió alerta amarilla por tormentas para zona de Entre Ríos

El SMN alertó por tormentas este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta amarillo por tormentas intensas para la mayor parte de la provincia. Según los reportes la alerta rige sobre los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para este domingo 5 grados de mínima y 18 de máxima. Habrá un aumento de temperaturas hacia el fin de semana.                   

SMN: inicia una semana de cielos nublados y bajas temperaturas

Este sábado se presenta con neblinas matinales, parcialmente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 y los 19 grados, según el SMN.

El Servicio Meteorológico pronosticó semana fría y nubosa

Según se informó, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas.

En tanto que, se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Piden extremar las precauciones

En este contexto, desde el organismo provincial se pide hacer hincapié en las siguientes medidas:

* Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).

* Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

* Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.

* Seguridad vial: si debe conducir, circular con luces bajas, aumentar la distancia de frenado y evitar zonas anegadas.

SMN Alerta amarilla tormentas
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