Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo. El fenómeno abarcaría casi toda la provincia.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta amarillo por tormentas intensas para la mayor parte de la provincia. Según los reportes la alerta rige sobre los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

SMN: inicia una semana de cielos nublados y bajas temperaturas

Según se informó, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas.

En tanto que, se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Piden extremar las precauciones

En este contexto, desde el organismo provincial se pide hacer hincapié en las siguientes medidas:

* Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).

* Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

* Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.

* Seguridad vial: si debe conducir, circular con luces bajas, aumentar la distancia de frenado y evitar zonas anegadas.