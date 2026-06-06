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Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Capibaras XV se clasificó entre los cuatro mejores equipos del continente en su temporada debut y buscará dar otro paso histórico cuando enfrente a Pampas.

6 de junio 2026 · 20:25hs
Capibaras XV va por más.

Capibaras XV va por más.

Capibaras XV continúa escribiendo una página inolvidable en su primera temporada en el Súper Rugby Américas 2026. La franquicia que representa al Litoral argentino logró clasificarse a las semifinales del certamen continental y se ilusiona con seguir haciendo historia entre los mejores equipos de América.

A pesar de caer por 42-15 ante Tarucas en la última fecha de la fase regular, el conjunto litoraleño aseguró el tercer puesto de la tabla con 44 puntos, suficiente para meterse entre los cuatro mejores del torneo y sellar su pasaje a la instancia decisiva.

Capibaras XV en su año debut.

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

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La clasificación adquiere un valor especial al tratarse de una franquicia debutante en la competencia. En su primera participación, Capibaras logró consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato y ahora tendrá la oportunidad de luchar por un lugar en la gran final.

El mejor equipo de la fase regular fue Dogos XV, que cerró la etapa inicial con una contundente victoria por 48-20 sobre Yacaré XV y alcanzó los 60 puntos. Detrás finalizó Pampas con 53 unidades, luego de una aplastante victoria por 47-14 frente a Peñarol.

La gran sorpresa de la temporada fue precisamente la eliminación de Peñarol, campeón de la edición 2025 y máximo ganador histórico del torneo con tres títulos, que quedó fuera de las semifinales al terminar en la sexta posición.

De esta manera, los cruces semifinales quedaron definidos y ambos se disputarán el próximo viernes 12 de junio:

  • Dogos XV vs. Tarucas, a las 19, en Córdoba Athletic Club.
  • Pampas vs. Capibaras XV, a las 21, en La Catedral del CASI.

Un desafio para Capibaras XV

Capibaras afrontará un desafío de máxima exigencia frente a Pampas, uno de los candidatos al título. Sin embargo, el equipo del Litoral ya demostró durante toda la temporada que está preparado para competir de igual a igual con las principales franquicias del continente.

La definición del Súper Rugby Américas 2026 se llevará a cabo el 19 de junio. Mientras tanto, el sueño de Capibaras sigue más vivo que nunca y todo el rugby del Litoral estará pendiente de un equipo que, en su estreno, ya logró meterse entre los cuatro mejores de América.

Capibaras XV Pampas Súper Rugby Américas
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