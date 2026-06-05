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"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

La cuenta oficial del Indio Solari difundió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y adelantó que habrá un homenaje público para sus seguidores

5 de junio 2026 · 12:52hs
La cuenta oficial del Indio Solari difundió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y adelantó que habrá un homenaje público para sus seguidores

Foto Juan Cruz Rodríguez

La cuenta oficial del Indio Solari difundió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y adelantó que habrá un homenaje público para sus seguidores

La cuenta oficial de Instagram de Indio Solari confirmó este viernes la muerte del músico a los 77 años mediante un comunicado cargado de dolor y dirigido a los miles de seguidores que acompañaron su trayectoria durante décadas.

“Graciosos y valientes”: el último mensaje de la cuenta del Indio Solari

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Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento.

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El mensaje, publicado en las primeras horas tras conocerse la noticia, expresó el impacto de la pérdida para su entorno más cercano y para la comunidad de fanáticos que convirtió al artista en una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta”, comienza el texto difundido en las redes oficiales del cantante. A continuación, el comunicado confirmó el fallecimiento del músico con una frase que rápidamente se multiplicó entre sus seguidores: “Nuestro amado Indio, su cuerpo, su manifestación física, ya no está”.

En el mismo mensaje, quienes administran la cuenta señalaron que el dolor por la pérdida es compartido por familiares, amigos y admiradores. “No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, expresaron.

“Lloremos como corresponde”: la despedida oficial al Indio Solari

El comunicado también informó que la despedida íntima quedará reservada para el círculo familiar, aunque adelantó que próximamente se darán a conocer detalles de un homenaje público para que sus seguidores puedan rendirle tributo.

“Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, indicaron.

La publicación concluyó con un mensaje dirigido a quienes encontraron en la obra de Solari una referencia artística y humana. “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”.

El cierre del texto estuvo acompañado por una expresión que remite al universo simbólico construido alrededor del músico: “Graciosos y valientes”, una frase que sintetiza el vínculo entre el artista y una comunidad que durante décadas siguió sus canciones, sus ideas y su forma particular de entender el mundo.

La muerte de Carlos Alberto Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, genera una profunda conmoción en la cultura argentina. Desde que se conoció la noticia, músicos, artistas, dirigentes políticos y miles de seguidores expresaron su despedida a una de las voces más influyentes de la música popular del país.

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Indio Solari Comunicado Muerte mensaje
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