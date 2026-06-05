Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná.

La Justicia ejecutó este viernes el desalojo de una familia que ocupaba parte de las instalaciones del Club Comunicaciones de Paraná , poniendo fin a un conflicto que se extendió durante varios años y que enfrentó a los ocupantes con la actual comisión directiva de la institución.

El procedimiento se realizó en la sede ubicada sobre calle Pellegrini, entre Paraguay y Bavio, en pleno centro de la ciudad, y contó con la intervención de personal policial de Comisaría Primera y una delegada judicial.

La Justicia ordenó el desalojo de una familia en el Club Comunicaciones de Paraná

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Durante el operativo se registraron momentos de tensión debido a la resistencia de los ocupantes. En ese contexto, fue detenido uno de los integrantes de la familia, quien atendía el kiosco que funcionaba dentro del predio y expresó su desacuerdo con la medida. Además, cuestionó la legitimidad de la actual conducción del club y sostuvo que desconocen a la comisión directiva que impulsó el reclamo judicial.

Según explicaron desde la institución, el conflicto se remonta a varios años atrás. Tras el fallecimiento de integrantes de una antigua conducción, el Club Comunicaciones atravesó un período en el que quedó sin autoridades formales. En ese contexto, una familia continuó utilizando la cantina del predio, que originalmente había sido cedida mediante un comodato. Con el paso del tiempo, la situación derivó en una disputa por el uso y control de las instalaciones.

Desde el club, presidido por Ariel Yustweber, señalaron que la actual comisión directiva asumió hace aproximadamente una década y que desde 2021 no pudo volver a ingresar al edificio. De acuerdo con lo manifestado por sus integrantes, los accesos fueron cerrados con candados por quienes permanecían en el lugar, lo que impedía el desarrollo de actividades deportivas, sociales e institucionales dentro de la entidad.

Los directivos indicaron además que durante los últimos años se intentó alcanzar distintos acuerdos extrajudiciales para resolver el conflicto. Entre las alternativas analizadas figuraban convenios vinculados al funcionamiento de la cantina y propuestas destinadas a permitir la reapertura de las instalaciones para recuperar las actividades del club. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el conflicto avanzó por la vía judicial.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que existía una orden de desalojo firme desde hacía aproximadamente un mes y medio. Durante ese período, los ocupantes fueron notificados de la resolución judicial, aunque la medida no fue cumplida. Ante esa situación, la Justicia dispuso la ejecución del desalojo durante la jornada de este viernes.

Mientras los ocupantes sostienen que permanecieron en el lugar tras haber administrado la cantina durante años, incluso cuando la institución no contaba con autoridades formalmente constituidas, desde el club remarcaron que el fallo judicial reconoció a la actual conducción y ordenó la restitución del inmueble para permitir la recuperación de las instalaciones.

El Club Comunicaciones fue fundado por trabajadores del Correo y cuenta con más de ocho décadas de historia en Paraná. Durante años fue un espacio destinado a actividades sociales, deportivas y recreativas para vecinos de distintos sectores de la ciudad. Actualmente, gran parte de sus instalaciones permanecen sin uso. Entre los espacios existentes se encuentran una cancha de fútbol cinco, una cancha de pádel y un salón que anteriormente albergó diversas propuestas comunitarias.

La recuperación institucional del club había sido destacada tiempo atrás por la Federación Entrerriana de Clubes, que difundió un comunicado en el que informó que, tras cerca de 18 años de abandono, la entidad había logrado avanzar en un proceso de normalización impulsado mediante un trabajo articulado con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). En ese documento se destacó la conformación de una nueva comisión directiva y se expresó que la recuperación del club representaba una nueva oportunidad para devolverle vida a una institución que parecía perdida y generar nuevamente espacios para la práctica deportiva.

Con la restitución del inmueble concretada este viernes, la actual conducción espera avanzar en la recuperación integral de las instalaciones y reactivar las actividades institucionales, deportivas y sociales que permanecen paralizadas desde hace varios años.