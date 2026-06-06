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El Papa León XIV revolucionó Madrid con una histórica visita

Tras 15 años de ausencia pontificia, el papa León XIV llegó a Madrid para iniciar una gira apostólica de seis días que despertó una enorme expectativa.

6 de junio 2026 · 21:07hs
El Papa León XIV revolucionó Madrid con una histórica visita.

El Papa León XIV revolucionó Madrid con una histórica visita.

El papa León XIV ha aconsejado a los jóvenes congregados en la plaza de Lima —donde se han reunido 500.000 personas—: “Muchas cosas en las redes nos engañan, nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad. Dios es verdad”. También les ha pedido que sean humanos: “Ante el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva”.

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Más de la visita papa en Madrid

Previamente, en el primer acto social de su visita a España, el Pontífice ha reivindicado la caridad. Lo ha hecho en el centro de Cáritas Cedia, que ayuda a personas sin hogar, donde ha llamado a no caer en “ideologías mundanas o posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas”, parafraseando su primera exhortación apostólica, Dilexi te.

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El Pontífice estará en Madrid hasta el martes, cuando saldrá hacia Barcelona, donde permanecerá dos días antes de partir a Gran Canaria y, después, a Tenerife.

Este domingo, León XIV tiene prevista una jornada igualmente intensa. A las 10 presidirá en Cibeles una misa multitudinaria con procesión del Corpus Christi. A las 16.30 se reunirá de forma privada con la Orden de San Agustín en la Nunciatura.

A las 18 participará en el Movistar Arena en un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte, presentado por Carlos Franganillo y Lara Síscar. Por la mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará las llaves de la ciudad.

Papa León XIV Madrid
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