Don Bosco se quedó con el clásico barrial al derrotar 2 a 0 en condición de local a Los Toritos en la continuidad de la novena fecha del Torneo Oficial de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Marcio Allegrini e Isaías Schneider fueron los goleadores en el estadio Luis Renaud, escenario donde el ganador ofició de anfitrión.
LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco
El Salesiano derrotó 2 a 0 a Los Toritos en el marco de la novena fecha del Torneo Oficial de la LPF. El domingo se disputarán seis encuentros.
Con esta victoria el Salesiano alcanzó los 17 unidades, dos menos que el líder Atlético Neuquén. El Tricolor, por su parte, reúne 7 puntos.
Como sigue la novena fecha de la LPF
La jornada continuará este domingo desde las 15.30 con seis propuestas. El destacado se disputará en el sur de la ciudad, donde Atlético Neuquén recibirá a Peñarol.
Pendiente de este resultado estará Universitario, uno de los escoltas del Pingüi. La U visitará a Instituto en Villa Uranga en otro de los duelos barriales del ámbito de la LPF.
Por otro lado, San Benito enfrentará en cancha de Argentino a Atlético VF. En cancha de Peñarol Ciclón del Sur recibirá a Camioneros. Palermo enfrentará en barrio Rocamora a Argentino. Mientras que Oro Verde y Formación Independiente jugarán en Ciudad Universitaria.
La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Belgrano sobre Patronato por 1 a 0. El martes completarán Sportivo Urquiza y Atlético Paraná, en el Fortín de La Floresta.
Atlético Neuquén lidera las posiciones en soledad
Atlético Neuquén 19
Universitario 18
Sportivo Urquiza 18
San Benito 17
Don Bosco 17
Belgrano 17
Oro Verde 16
Ciclón del Sur 13
Atlético VF 13
Atlético Paraná 12
Patronato 10
Peñarol 10
Instituto 9
Camioneros 7
Formación Independiente 7
Los Toritos 7
Palermo 1
Argentino 0.