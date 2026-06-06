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LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

El Salesiano derrotó 2 a 0 a Los Toritos en el marco de la novena fecha del Torneo Oficial de la LPF. El domingo se disputarán seis encuentros.

6 de junio 2026 · 20:18hs
LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

Prensa LPF

Don Bosco se quedó con el clásico barrial al derrotar 2 a 0 en condición de local a Los Toritos en la continuidad de la novena fecha del Torneo Oficial de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Marcio Allegrini e Isaías Schneider fueron los goleadores en el estadio Luis Renaud, escenario donde el ganador ofició de anfitrión.

Con esta victoria el Salesiano alcanzó los 17 unidades, dos menos que el líder Atlético Neuquén. El Tricolor, por su parte, reúne 7 puntos.

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Como sigue la novena fecha de la LPF

La jornada continuará este domingo desde las 15.30 con seis propuestas. El destacado se disputará en el sur de la ciudad, donde Atlético Neuquén recibirá a Peñarol.

Pendiente de este resultado estará Universitario, uno de los escoltas del Pingüi. La U visitará a Instituto en Villa Uranga en otro de los duelos barriales del ámbito de la LPF.

Por otro lado, San Benito enfrentará en cancha de Argentino a Atlético VF. En cancha de Peñarol Ciclón del Sur recibirá a Camioneros. Palermo enfrentará en barrio Rocamora a Argentino. Mientras que Oro Verde y Formación Independiente jugarán en Ciudad Universitaria.

La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Belgrano sobre Patronato por 1 a 0. El martes completarán Sportivo Urquiza y Atlético Paraná, en el Fortín de La Floresta.

Atlético Neuquén lidera las posiciones en soledad

Atlético Neuquén 19

Universitario 18

Sportivo Urquiza 18

San Benito 17

Don Bosco 17

Belgrano 17

Oro Verde 16

Ciclón del Sur 13

Atlético VF 13

Atlético Paraná 12

Patronato 10

Peñarol 10

Instituto 9

Camioneros 7

Formación Independiente 7

Los Toritos 7

Palermo 1

Argentino 0.

LPF Don Bosco Atlético Neuquén
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