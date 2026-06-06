Despedida al Indio Solari: el gran operativo en parque Domínico

Entre banderas, canciones y un día cargado de emoción, miles de personas le darán el último adiós al Indio Solari.

Miles de fanáticos comenzaron a llegar este sábado al Parque Domínico, en Avellaneda, para despedir al Indio Solari. El velatorio, previsto para el domingo desde las 11, convocará a seguidores de todo el país y contará con un amplio operativo de seguridad desplegado por el Gobierno bonaerense.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que más de 1.500 efectivos participarán del operativo especial que se desarrollará durante toda la jornada en los alrededores del predio. De ese total, alrededor de 700 policías ya estaban apostados en la zona desde el mediodía del sábado, cuando comenzaron a multiplicarse las muestras de cariño, las banderas y las primeras filas de seguidores que decidieron acercarse con muchas horas de anticipación.

El país despide al Indio Solari: el velatorio del músico será el domingo, en el Parque Domínico de Avellaneda

La despedida del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrá lugar en el Polideportivo José María Gatica, ubicado dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, más conocido como Parque Domínico. Allí será instalado el féretro para que el público pueda darle el último adiós al músico que marcó generaciones enteras y construyó un fenómeno cultural difícil de comparar en la Argentina.

Cómo será el operativo y los accesos en Parque Domínico

Desde la cartera de Seguridad informaron que el operativo incluirá agentes de la Policía Bonaerense, personal de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados, efectivos de tránsito y distintas postas sanitarias distribuidas estratégicamente en los accesos principales. El objetivo será ordenar el ingreso y la circulación de una multitud que se espera masiva y constante durante gran parte del día.

El acceso peatonal estará habilitado desde la intersección de avenida Bartolomé Mitre y San Lorenzo hacia Darwin. Además, las autoridades montaron corredores especiales de circulación y vallados de contención para evitar aglomeraciones. Las postas sanitarias funcionarán en distintos puntos clave, entre ellos Mitre y Darwin, Mitre y Armenia, y Mitre y Sadi Carnot.

“Se recomienda concurrir con tiempo y respetar los corredores de circulación y las indicaciones del personal de seguridad”, señalaron desde el Ministerio, conscientes de la magnitud emocional y popular que tendrá la despedida del artista.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, habló sobre la organización del evento y aseguró que la prioridad será que la jornada transcurra de manera pacífica. “La gente va a estar cuidada y habrá respeto por la comunidad de Avellaneda”, afirmó en declaraciones televisivas. También pidió paciencia y responsabilidad a quienes asistan. “Esto tiene que ser vivido con un espíritu de buena convivencia, de reconocimiento y afecto”, expresó.

El último adiós al líder de Los Redondos en Avellaneda

Según explicó el funcionario, la elección del Parque Domínico respondió principalmente a cuestiones logísticas y de accesibilidad. “La familia pidió que se hiciera en este lugar por las vías de acceso y por las facilidades que ofrece para recibir tanta cantidad de personas”, sostuvo.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron un horario de finalización para el velatorio. La intención de la familia y de la organización es permitir que la mayor cantidad posible de seguidores pueda despedirse del músico. “Hay una idea de que el pueblo pueda darle el último adiós al Indio”, señaló Alonso.

En paralelo, desde las redes sociales vinculadas al entorno del artista comenzaron a difundirse recomendaciones para los asistentes, además de información sobre ingresos, cortes de tránsito y medidas de prevención. Se espera que durante las próximas horas continúe llegando gente desde distintos puntos del país, especialmente desde ciudades donde el ex líder de Los Redondos construyó una relación histórica con su público.

El Parque Domínico, oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador, cuenta con alrededor de diez hectáreas y múltiples espacios recreativos y deportivos. En el predio funcionan canchas de fútbol, básquet y patinaje, además de una pista de atletismo, dos piletas olímpicas y sectores de descanso con mesas y sillas. También hay juegos para chicos y una tradicional calesita que forma parte de la identidad del lugar.

Banderas, emoción y miles de fanáticos rumbo al homenaje al Indio

Sin embargo, toda la atención estará puesta este domingo en el microestadio José María Gatica, ubicado en el extremo sur del predio. Habitualmente utilizado para eventos deportivos y culturales, el espacio será transformado en el escenario de una despedida histórica para uno de los artistas más influyentes de la música argentina

Durante toda la tarde del sábado comenzaron a viralizarse imágenes de los preparativos. En los videos se observan vallados, móviles policiales y efectivos recorriendo la zona para ultimar detalles del operativo. También aparecieron las primeras banderas con frases emblemáticas de canciones del Indio y mensajes de despedida escritos por seguidores que llegaron desde distintos rincones del país.

La muerte de Solari provocó una conmoción inmediata en el mundo de la música y también en gran parte de la sociedad argentina. Su figura trascendió largamente el rock para convertirse en un símbolo cultural capaz de reunir a miles de personas alrededor de letras, recitales y rituales que marcaron a varias generaciones.

Este domingo, Parque Domínico será mucho más que un espacio verde de Avellaneda. Será el punto de encuentro de una memoria colectiva atravesada por canciones, historias y emociones. Allí, entre banderas, lágrimas y aplausos, miles de personas intentarán despedir al artista que transformó para siempre la historia del rock nacional.