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Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre acusado de abusar sexualmente de una inspectora municipal en Concordia.

5 de junio 2026 · 14:05hs
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre acusado de abusar sexualmente de una inspectora municipal en Concordia.

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre acusado de abusar sexualmente de una inspectora municipal en Concordia.

La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir una investigación contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una inspectora municipal durante un procedimiento realizado en Concordia en noviembre de 2020, en plena vigencia de las restricciones sanitarias por la pandemia.

La Corte Suprema dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre imputado por un presunto abuso sexual ocurrido en Concordia y habilitó la continuidad de la investigación.

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Según el expediente, durante la madrugada del 2 de noviembre de 2020 agentes municipales y policías acudieron a una vivienda de la calle Güemes tras denuncias por una presunta fiesta clandestina. Tras una primera visita sin respuesta, el personal volvió cuando se abrió la puerta para el ingreso de un repartidor de bebidas y las inspectoras notificaron a los ocupantes sobre las sanciones por violar las restricciones vigentes.

Mientras una de las agentes explicaba la situación a una mujer, un hombre la tomó por detrás, le introdujo la mano por debajo de la remera y le tocó los pechos, al tiempo que le dirigía insultos y groserías. Tras la intervención, el hombre y su acompañante ingresaron nuevamente a la vivienda y se negaron a salir sin orden judicial.

La inspectora denunció el hecho por abuso sexual simple contra Juan Katich. El imputado fue llamado a indagatoria y su defensa pidió el sobreseimiento; el planteo fue rechazado en primera instancia y confirmado por tribunales provinciales.

En marzo de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de las actuaciones y consideró extinguida la potestad investigadora de la fiscalía por el vencimiento de los plazos procesales, lo que motivó el sobreseimiento del acusado.

La fiscalía interpuso un recurso extraordinario que admitió la Corte Suprema. El máximo tribunal recordó su doctrina previa y sostuvo que las provincias no pueden fijar plazos máximos de investigación ni crear causales de extinción de la acción penal ajenas al Código Penal de la Nación.

Con esa decisión la Corte dejó sin efecto el fallo provincial y habilitó la continuidad de la investigación por el presunto abuso denunciado por la inspectora municipal.

Concordia Abuso sexual Tránsito
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