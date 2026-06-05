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Skay Beilinson despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje: "Buen viaje, mi querido amigo"

Skay Beilinson, guitarrista y cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota recordó a su histórico compañero con un emotivo mensaje

5 de junio 2026 · 11:52hs
Skay Beilinson despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje: Buen viaje, mi querido amigo

La muerte del Indio Solari a los 77 años continúa generando repercusiones en el mundo de la música. Entre los mensajes más sentidos apareció el de Skay Beilinson, histórico compañero del cantante y cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien utilizó sus redes sociales para despedir a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

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El guitarrista compartió unas palabras cargadas de emoción para recordar al músico con quien construyó una de las historias más importantes de la cultura rock nacional. “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre”, escribió Beilinson.

En el mismo mensaje, Skay expresó el impacto que le produjo la noticia y apeló a una imagen poética para referirse al legado de Solari. “Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, agregó, antes de cerrar la publicación con las siglas “PR”, una referencia a Patricio Rey, emblema de la banda que ambos lideraron durante más de dos décadas.

La relación artística entre Solari y Beilinson dio forma a una de las propuestas más influyentes del rock argentino. Juntos construyeron el universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que marcó a varias generaciones con discos, canciones y recitales que se transformaron en parte de la historia cultural del país.

Tras la muerte del cantante, la despedida de Skay adquirió un significado especial para miles de seguidores que durante años acompañaron la trayectoria de ambos músicos. La publicación se multiplicó rápidamente en redes sociales y recibió miles de mensajes de fanáticos que compartieron recuerdos y expresiones de afecto hacia el artista fallecido.

De manera paralela, el entorno de Beilinson informó que el concierto que tenía previsto realizar este sábado 6 de junio quedó suspendido hasta nuevo aviso, en señal de duelo por la pérdida de quien fue su compañero de ruta en una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.

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Skay Beilinson Indio Solari Despedida
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