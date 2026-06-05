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Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari en Parque Leloir tras confirmarse su fallecimiento, en medio de un fuerte operativo de seguridad y conmoción.

5 de junio 2026 · 12:37hs
Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento.

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento.

El diputado nacional Máximo Kirchner se acercó este viernes a la residencia de Indio Solari en Parque Leloir, partido bonaerense de Ituzaingó, luego de que se conociera la noticia de la muerte del histórico referente del rock argentino.

La llegada del dirigente político se produjo en medio de un importante operativo de seguridad y de la presencia de allegados, familiares y seguidores del artista en las inmediaciones de la vivienda. Según trascendió, Kirchner arribó al lugar bajo una fuerte custodia policial, en un contexto de profunda conmoción por el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La cuenta oficial del Indio Solari difundió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y adelantó que habrá un homenaje público para sus seguidores

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Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el motivo específico de la visita ni hubo declaraciones públicas por parte del diputado. Sin embargo, su presencia reflejó el impacto que generó la muerte de Solari más allá del ámbito musical, alcanzando también a distintos sectores de la política y la cultura.

Solari falleció este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir. Figura central del rock nacional, dejó una huella imborrable en la música argentina tanto con Los Redonditos de Ricota como en su etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Máximo Kirchner Indio Solari Fallecimiento
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