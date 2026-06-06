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Paraná: conductora alcoholizada chocó contra el Hospital Militar y dejó al nosocomio sin luz

En la mañana de este sábado, un vehículo perdió el control en la avenida Ejército de Paraná e impactó contra el ingreso de la institución médica

6 de junio 2026 · 11:59hs
Paraná: conductora alcoholizada chocó contra el Hospital Militar y dejó al nosocomio sin luz

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar durante las primeras horas del sábado en la zona de la avenida Ejército de Paraná, donde personal de la Comisaría Sexta debió intervenir tras una colisión contra el Hospital Militar. El incidente ocurrió cuando una camioneta Ford EcoSport, que circulaba en sentido sur-norte, perdió el control al pasar por la rotonda.

Según los informes oficiales informaron a UNO, el rodado se desvió de su trayectoria, subió a la vereda e impactó de lleno contra un gabinete de alimentación eléctrica perteneciente al hospital. Si bien el siniestro no provocó personas lesionadas, los daños materiales causaron la interrupción total del suministro eléctrico en el Hospital Militar. Debido a esta situación, operarios de la empresa Enersa fueron convocados de urgencia para trabajar en el lugar y restablecer el servicio.

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accidente avenida Ejército

En el marco del operativo, personal municipal se hizo presente para realizar el correspondiente control de alcoholemia a la conductora. El test arrojó un resultado positivo, lo que derivó en la inmediata retención del vehículo por parte de las autoridades

Paraná Hospital Avenida Ejército
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