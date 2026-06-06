Hacen lombricompuesto y se consolidan como un modelo en Entre Ríos

La experiencia de Cooperse, de Santa Elena, es una referencia en lombricompuesto para otras ciudades. Con el municipio de Ramírez ya trabajan en conjunto.

La experiencia eleborando lombricompuesto desarrollada por la Cooperativa de Trabajo Comunitario Cooperse Limitada de Santa Elena comenzó como una iniciativa vinculada a la educación y al aprovechamiento de residuos orgánicos, pero con el paso de los años se transformó en un proyecto productivo, ambiental y social que hoy despierta el interés de distintos municipios entrerrianos. Entre ellos se encuentra General Ramírez, donde ya se trabaja en conjunto para replicar una propuesta que combina tratamiento de residuos, producción sustentable y generación de empleo.

La cooperativa, cuya actividad principal es la producción de lombricompuesto orgánico mediante la utilización de lombrices rojas californianas, obtuvo su matrícula en 2016 y comenzó a desarrollar plenamente el proyecto productivo en 2018. Desde entonces, ha sostenido un proceso de crecimiento basado en la mejora continua, el trabajo asociativo y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Lombricultura.jpg La lombricultura genera fuentes de trabajo en Santa Elena Gentileza: Cooperse

Según explicó Jorge Ruiz Díaz, docente, fundador e integrante de Cooperse, el emprendimiento surgió inicialmente como parte de un proyecto interdisciplinario educativo y luego fue trasladado a una actividad productiva vinculada a la cría de cerdos. “El INTA nos exigía contar con piletas de decantación y vimos la posibilidad de aprovechar ese material orgánico que estaba siendo descartado. Decidimos transformarlo en un producto útil, evitando que terminara generando contaminación”, relató.

A partir de allí comenzó un proceso de aprendizaje y desarrollo que incluyó asesoramiento técnico, estudios de calidad y la búsqueda de estándares que permitieran ingresar al mercado formal. En ese camino resultó clave la participación de profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quienes colaboraron en los análisis necesarios para optimizar el producto y garantizar su comercialización.

Actualmente, el lombricompuesto producido por Cooperse es utilizado principalmente por viveros, productores y comercios especializados de distintas localidades de Entre Ríos. Entre sus principales clientes se encuentran establecimientos de Paraná, donde la demanda continúa creciendo.

De acuerdo con Ruiz Díaz, la producción actual aún no alcanza para cubrir todos los pedidos que reciben. “La demanda sigue siendo mayor que nuestra capacidad productiva. Vamos incorporando nuevos clientes a medida que logramos aumentar la producción”, señaló.

Además de su valor comercial, el producto aporta nutrientes de alta calidad para el desarrollo vegetal, convirtiéndose en una alternativa sustentable para viveros, huertas y distintos tipos de cultivos.

Proyecto que genera interés

La experiencia de Cooperse comenzó a trascender las fronteras de Santa Elena a partir de los resultados obtenidos en materia ambiental y productiva. Durante los últimos años, varios municipios entrerrianos se contactaron con la cooperativa para conocer su funcionamiento y evaluar la posibilidad de implementar iniciativas similares.

Tras mantener reuniones con distintas localidades, la cooperativa encontró en General Ramírez un escenario favorable para avanzar en una experiencia conjunta. El vínculo comenzó en 2024 y se consolidó durante 2025 mediante un convenio formal entre ambas partes. Según explicó Ruiz Díaz, el municipio analizó el proyecto, visitó las instalaciones en Santa Elena y evaluó la posibilidad de desarrollar un esquema adaptado a las necesidades locales. “Creemos que General Ramírez reúne condiciones muy favorables por su ubicación y por la disponibilidad de los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad”, indicó.

Lombricultura.jpg Gentileza: Cooperse

El dirigente destacó además el compromiso mostrado por las autoridades municipales y los equipos técnicos que visitaron la ciudad para conocer en profundidad el proceso productivo.

Desde el municipio de General Ramírez destacaron la firma del convenio con Cooperse para avanzar en el tratamiento de residuos orgánicos de la ciudad mediante la lombricultura. “Este acuerdo permitirá transformar restos orgánicos en lombricompuesto, un fertilizante natural, dando un nuevo paso en la gestión sustentable de los residuos y la economía circular”, indicaron desde la Muniipalidad, y agregaron: “Ellos van a disponer de los residuos orgánicos que se generen en la planta de reciclado de nuestra ciudad. En este momento estamos abocados a la construcción de las celdas de compostaje, que son como unas bateas de hormigón y demás, que ya se están haciendo en la planta de reciclado”.

Economía social

Desde sus inicios, Cooperse apostó al modelo cooperativo como herramienta para crear trabajo y promover la inclusión social. La entidad llegó a contar con 22 asociados y actualmente mantiene entre 15 y 16 integrantes activos, una reducción que sus responsables atribuyen al contexto económico y a las limitaciones productivas derivadas de la falta de espacio físico para expandir las instalaciones.

Pese a ello, Ruiz Díaz destaca que el balance social del proyecto es altamente positivo. Entre los logros mencionó el caso de una asociada que se incorporó a la cooperativa, cursó estudios superiores y logró recibirse de enfermera, así como el acompañamiento a otros integrantes que continúan completando su formación educativa. “Para nosotros es una satisfacción ver que desde la economía social también se pueden generar oportunidades de crecimiento personal y profesional”, afirmó.

Lombricultura La cooperativa Cooperse de Santa Elena se destaca con su producción de lombricompuesto

Un desafío ambiental con la mirada hacia el futuro

Uno de los principales obstáculos que enfrentó la cooperativa fue la necesidad de trasladar parte de su actividad debido a preocupaciones vecinales vinculadas al manejo de residuos orgánicos. Sin embargo, desde Cooperse sostienen que justamente el objetivo de su trabajo es evitar los problemas ambientales asociados a esos residuos mediante un tratamiento adecuado.

El proceso desarrollado permite transformar materiales orgánicos potencialmente contaminantes en un insumo útil para la producción vegetal, contribuyendo a reducir impactos ambientales y promoviendo prácticas de economía circular.

Después de casi una década de trabajo, Cooperse se ha consolidado como una experiencia que combina innovación, sustentabilidad y organización comunitaria. El interés despertado en localidades como General Ramírez muestra que el modelo desarrollado en Santa Elena ya no es solamente una iniciativa local, sino una referencia provincial para pensar nuevas formas de gestión ambiental y desarrollo productivo.

Fuente: Jorge Ruiz Díaz, integrante y fundador de la Cooperativa de Trabajo Comunitario Cooperse Limitada.