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Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

El Club Atlético Estudiantes consiguió una agónica y valiosa victoria por 22 a 17 frente a Jockey Club de Rosario, actual monarca del certamen de rugby.

6 de junio 2026 · 19:42hs
Estudiantes ganó de local sobre el final.

Gentileza Jano Colcerniani.

Estudiantes ganó de local sobre el final.

Con un try en el último minuto de Simón Bollo y la posterior conversión de Sebastián Dorigon, el Club Atlético Estudiantes consiguió una agónica y valiosa victoria por 22 a 17 frente a Jockey Club de Rosario, actual campeón del certamen, para mantenerse como único líder del Torneo Regional del Litoral.

En una tarde cargada de emoción en la sede del Parque Urquiza, el CAE volvió a demostrar carácter y personalidad para quedarse con un encuentro muy exigente ante uno de los rivales más fuertes de la competencia.

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El desarrollo del partido fue equilibrado y disputado de principio a fin. Jockey, vigente monarca del Regional, hizo valer su jerarquía y mantuvo el marcador abierto durante toda la tarde, obligando al conjunto paranaense a exigirse al máximo.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba hacia un cierre incierto, apareció Simón Bollo para apoyar el try decisivo en los instantes finales. Luego, Sebastián Dorigon acertó la conversión que selló el 22-17 definitivo y desató el festejo de los hinchas Albinegros.

La victoria tiene un valor especial para Estudiantes, no solo por haber superado al campeón defensor, sino también porque le permite continuar en soledad en lo más alto de las posiciones, consolidando su gran presente en el certamen regional.

Después de un paréntesis de dos fines de semana, regresó la acción en el 26° Torneo Regional del Litoral y la séptima fecha del Top 10 dejó resultados determinantes en la pelea por los primeros puestos. Entre ellos sobresalieron las victorias de los representantes paranaenses, con Estudiantes consolidándose en la cima y Rowing logrando un valioso triunfo fuera de casa.

Resumen de la fecha y la cima de Estudiantes

En el Parque Urquiza, el Club Atlético Estudiantes se quedó con uno de los encuentros más esperados de la jornada al vencer por 22 a 17 a Jockey Club de Rosario, vigente campeón del certamen. El equipo dirigido por el cuerpo técnico albinegro mostró carácter y personalidad para quedarse con un partido de alto voltaje.

La definición llegó en el último minuto. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un desenlace incierto, Simón Bollo apoyó el try decisivo y Sebastián Dorigon acertó la conversión que selló el 22-17 definitivo, desatando el festejo de los hinchas locales.

La victoria le permitió al CAE sostenerse como único líder del campeonato con 26 unidades, apenas un punto por encima de Duendes, que derrotó a Universitario de Rosario por 38 a 17.

Lo de Rowing

Por su parte, Paraná Rowing Club protagonizó otro de los resultados destacados de la fecha. En condición de visitante, superó a Old Resian por 40 a 34 en un atractivo y cambiante encuentro disputado en Rosario. El conjunto remero mostró una gran producción ofensiva y sumó cinco puntos fundamentales para escalar posiciones y alimentar sus aspiraciones de clasificación.

La jornada también registró los triunfos de Gimnasia y Esgrima de Rosario sobre Jockey de Venado Tuerto por 35 a 26 y de Santa Fe Rugby Club frente a CRAI por 31 a 27, en otro duelo clave por los puestos de vanguardia.

Con estos resultados, las posiciones quedaron encabezadas por Estudiantes con 26 puntos, seguido por Duendes con 25 y Santa Fe Rugby Club con 24. CRAI suma 22 unidades y GER 20, mientras que Rowing alcanzó los 15 puntos, igualando la línea de Jockey de Rosario.

La próxima fecha tendrá a Estudiantes visitando a Jockey de Venado Tuerto, mientras que Rowing recibirá en Paraná a Santa Fe Rugby Club en un compromiso que promete ser determinante para ambos.

Tilcara rescató un empate en la Segunda División

En la Segunda División también hubo actividad tras el receso. El representante entrerriano Tilcara igualó 18 a 18 frente a CRAR en un partido equilibrado y muy disputado.

La fecha tuvo como principales ganadores a Logaritmo, que continúa como líder con 29 puntos tras vencer a Cha Roga Club; Alma Juniors, que derrotó con autoridad a Provincial; y Los Caranchos, que goleó a Universitario de Santa Fe para mantenerse en la pelea por la punta.

En la próxima jornada, Tilcara visitará al puntero Logaritmo en uno de los encuentros más exigentes de la temporada para el conjunto de Sauce Montrull.

Estudiantes Regional del Litoral Rosario Rugby
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