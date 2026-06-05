Fito Páez: "Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas"

Fito Páez compartió una extensa reflexión en redes sociales, recordó un encuentro que mantuvo con Solari en 1988 y destacó el legado cultural del exlíder de Los Redondos

La muerte del Indio Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Entre las numerosas despedidas que aparecieron en las últimas horas, una de las más significativas fue la de Fito Páez , quien publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram para recordar al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“La muerte de un chamán produce un inmenso vacío”: el mensaje de Fito Paez sobre el Indio Solari

“Chau Indio”, escribió el músico rosarino al comienzo de una reflexión en la que definió a Solari como “el líder de una de las más importantes tribus argentinas” y analizó el impacto que su muerte tendrá en la comunidad ricotera.

Páez comparó la partida del cantante con la pérdida de un referente espiritual dentro de una comunidad. “Cuando fallece un cacique se activa de inmediato un proceso profundo que combina el duelo colectivo, ritos espirituales y la transición de poder. Se genera un desconcierto y una sensación de abandono en su pueblo”, expresó.

En ese sentido, consideró que la desaparición física del artista deja un vacío difícil de llenar. “La muerte de un chamán de esta naturaleza, la de un líder que intentó iluminar a su comunidad, produce un inmenso vacío”, afirmó.

El autor de El amor después del amor también destacó la dimensión cultural que alcanzó la figura de Solari y sostuvo que su legado continuará creciendo con el paso de los años. “El legado de Solari se irá leyendo en el tiempo y en los efectos de su obra sobre su comunidad, la música y la poética argentina”, señaló.

Uno de los pasajes más personales del mensaje estuvo dedicado al único encuentro que ambos músicos compartieron. Según relató Páez, ocurrió a fines de 1988 en los camarines de Cemento. Allí, recordó, Solari le hizo una observación sobre una canción que él había interpretado públicamente.

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“Me aleccionó como un hermano mayor sobre una canción que él consideraba que yo había maltratado públicamente y tuvo precisión cartesiana aquella observación de orden amoroso”, escribió.

Lejos de tomar aquel comentario como una crítica, el músico aseguró que esa conversación dejó una marca profunda en su vida artística. “Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad de mi vida. Me instaba a una definitiva reparación de aquella pieza en la que venía a ofrecer mi corazón”, agregó.

Hacia el final del texto, Páez definió al Indio como una figura de enorme influencia personal y artística. “Era un ser magnético y de un profundo carisma”, sostuvo.

La despedida concluyó con una referencia al lugar que Solari ocupa dentro de la historia del rock nacional. “Se fue uno de nuestro bando: la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock”, escribió antes de enviar “un profundo abrazo de amor a familiares y amiguxs”.

Las palabras de Fito se sumaron a una larga lista de homenajes de músicos, artistas y referentes culturales que recordaron al Indio Solari como una de las figuras más influyentes de la música argentina de las últimas décadas.