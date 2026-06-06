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Se presenta Horizonte de sucesos, la novela ganadora del Premio Fray Mocho

El sábado 13 se presentará Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán distinguida con el Premio Fray Mocho.

6 de junio 2026 · 13:35hs
Se presenta Horizonte de sucesos

Se presenta Horizonte de sucesos, la novela ganadora del Premio Fray Mocho

El sábado 13 de junio a las 19.30, en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos (Alameda de la Federación 278, Paraná), se presentará Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán distinguida con el Premio Fray Mocho y publicada por la editorial de Entre Ríos. La entrada es libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La actividad contará con la participación de Matías Armándola, director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, quien dialogará con la autora sobre el proceso de escritura y los temas que atraviesan la obra. También formarán parte de la presentación Rocío Lanfranco, Ferny Kosiak, Iván Taylor, Juan Cruz Rivasseau y Maximiliano Tomás Pañoni, bajo la coordinación artística de Sebastián Boscarol.

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Horizonte de Sucesos

Horizonte de sucesos obtuvo el Premio Literario Anual Fray Mocho en una convocatoria federal organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, que reunió más de treinta obras.

LEER MÁS: Mariana Bolzán, ganadora del premio Fray Mocho: "La escritura forma parte de mi identidad"

El jurado, integrado por María Inés Krimer, Ricardo Romero y Orlando Van Bredam, destacó la “originalidad de un conflicto cercano a la realidad, el oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles”. También subrayó que “la voz narradora interpela al lector y logra una mirada distinta sobre un hecho frecuente”.

La novela comienza con la venta de una casa familiar en el campo y una mujer que regresa para vaciarla. Lo que parece un trámite final se convierte en un viaje íntimo: “un descenso al cuerpo, a los muertos, a la materia viva de la casa”.

Premio Fray Mocho Mariana Bolzán novela
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