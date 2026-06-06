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Insólito error en el amistoso de la Selección Argentina: ¡pusieron a Los Palmeras en vez del Himno!

La previa del encuentro preparatorio de Argentina en territorio norteamericano quedó marcada por un curioso e impensado fallo de la organización local.

6 de junio 2026 · 23:12hs
Argentina jugó en Texas.

AFA

Argentina jugó en Texas.

La seriedad y el protocolo que suelen rodear los instantes previos a un compromiso de carácter internacional quedaron completamente de lado en el arranque de la gira de la Albiceleste por los Estados Unidos. El duelo entre la Selección Argentina y Honduras inició con un insólito momento cuando debía sonar el himno nacional, ya que en vez de escucharse sus estrofas en los parlantes del Kyle Field sonó un clásico de la cumbia santafesina: Bombón Asesino de Los Palmeras, lo cual sorprendió a todos los jugadores de la Albiceleste.

El desconcierto se adueñó de la escena en Texas de manera repentina. Luego de escucharse el himno hondureño, llegó el turno del argentino aunque un error dio lugar a un curioso episodio que dejó atónitos a los once futbolistas titulares como a todos los presentes, rompiendo con el clima de concentración habitual de la plantilla dirigida por Lionel Scaloni.

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Cómo reaccionaron los jugadores y el público ante el error del himno de Argentina

El fallo técnico en la consola de sonido del imponente estadio norteamericano generó dos posturas completamente opuestas entre los protagonistas dentro del campo de juego y los fanáticos ubicados en las gradas.

Cuando todos esperaban que suenen las estrofas del himno nacional, sonó el clásico de la banda de cumbia santafesina. Un momento que despertó la fuerte reacción del público presente, que estalló de la euforia ante el insólito momento, transformando el respetuoso silencio protocolar en una verdadera fiesta de tribuna al reconocer los primeros acordes de la icónica melodía tropical.

En contrapartida, los jugadores se observaron entre sí. Atónitos ante la situación y el error, los futbolistas argentinos no sabían cómo reaccionar ante las cámaras de la transmisión oficial mientras esperaban que se restableciera el orden del evento.

Cuánto tiempo duró el blooper y cómo se solucionó la previa del partido

Afortunadamente para el desarrollo formal del espectáculo deportivo, el personal encargado del sistema de audio del Kyle Field reaccionó con velocidad al percatarse de la drástica equivocación en la lista de reproducción musical.

La confusión duró apenas un instante antes de que el protocolo volviera a sus carriles normales. El error afortunadamente se corrigió pocos segundos más tarde y retumbaron las estrofas del himno escrito por Vicente López y Planes con música de Blas Parera, permitiendo que las estrofas nacionales fueran entonadas con normalidad por la delegación y cerrando un momento verdaderamente bizarro que tardará semanas en olvidarse en las redes sociales.

Argentina Palmeras Himno Mundial 2026
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