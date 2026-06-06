Escuela Almafuerte: alumnos asisten día por medio porque sus familias no pueden costear el viaje tras la suspensión del tren

A un mes de la suspensión del servicio del tren que une Paraná con La Picada, la crisis de transporte en la escuela Normal Rural Almafuerte (perteneciente a la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader) llegó a un punto crítico: con boletos de colectivo que cuestan el doble que el tren, muchas familias optaron por enviar a sus hijos a clases solo día por medio, mientras que otros alumnos debieron ingresar a la residencia estudiantil como "invitados" o directamente solicitar el pase a otras instituciones ante la imposibilidad económica de costear el traslado.

Esta situación no solo afecta la logística diaria de más de 100 personas, sino que pone en jaque la continuidad de una propuesta pedagógica única, elegida por las familias por su orientación técnica y agroecológica en la producción de alimentos y el asesoramiento a emprendedores. Según advirtió la licenciada Daniela Burkhard, directora de la escuela Almafuerte, este escenario representa una clara vulneración al derecho de las familias a elegir una formación para el mundo del trabajo que hoy se ve amenazada por la falta de respuestas oficiales que garanticen el transporte.

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El impacto económico y logístico

La diferencia de costos entre los servicios es el principal motor de la deserción parcial. Según explicó la directora Daniela Burckhart, el pasaje de colectivo cuesta actualmente el doble que el del tren. A esto se suma un problema de acceso: mientras el tren llegaba hasta la zona escolar, actualmente solo una línea de colectivo ingresa al predio; las demás dejan a los alumnos sobre la ruta, dificultando el ingreso seguro a la institución. De los 75 estudiantes de la Almafuerte que dependían diariamente de este servicio, aproximadamente 27 familias ya no logran cubrir el presupuesto mensual de transporte. Como medida de emergencia, la escuela ha habilitado su residencia para que alumnos que no son residentes habituales puedan quedarse en calidad de "invitados", evitando así que pierdan días de clase o deban abandonar sus estudios.

En diálogo con UNO Burkhard expresó: ""Lo económico afecta muchísimo porque el colectivo cuesta el doble en términos de precio que lo que salía el tren. Esto hace que las familias estén muy preocupadas y hayan optado por no poder enviar a sus hijos todos los días a la escuela; lo hacen día por medio porque directamente no llegan a cubrir el costo del pasaje. Estamos hablando de aproximadamente 27 familias de los 75 estudiantes que viajaban diariamente y que hoy se encuentran en esta situación de incertidumbre. Es desesperante no tener una respuesta desde el Estado para garantizar el derecho a la educación. Esta situación está provocando que ya tengamos estudiantes que han pedido el pase a otra escuela porque las familias no tienen las condiciones de transporte para llegar a la Almafuerte. Otros alumnos han tenido que ingresar a la residencia estudiantil en calidad de invitados, como último recurso para no perder su formación técnica y agroecológica, que es la propuesta que las familias eligieron para el futuro de sus hijos", expresó la profesional.

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Un corredor educativo y laboral paralizado

La falta del tren no solo golpea a la Escuela Almafuerte. Se estima que el servicio era utilizado por más de 100 personas diariamente, incluyendo a docentes, trabajadores de la propia escuela y de la reserva del Parque San Martín, así como personal de la comuna de La Picada. La problemática se extiende además a otras instituciones de la zona, como las escuelas Embon y Dominguito, y afecta las visitas pedagógicas de escuelas de Paraná que utilizaban el tren para conocer el parque.

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Certezas que no llegan

Pese a los reclamos, la incertidumbre persiste. Burckhart señaló que, aunque las comunas de La Picada y Colonia Avellaneda cumplieron con las tareas de mantenimiento de vías y desmalezado que se les habían solicitado, desde los organismos de transporte no hay una fecha concreta para el retorno del servicio. "Es desesperante no tener una respuesta desde el Estado para garantizar un derecho que es la educación", sentenció la directora. El temor de la comunidad educativa es que, ante la falta de soluciones, más familias se vean forzadas a pedir pases a otras escuelas, perdiendo la oportunidad de recibir una formación técnica orientada a la agroecología y la elaboración de alimentos, pilares fundamentales de la identidad de la Almafuerte.