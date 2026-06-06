Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Agustina Ailen Montero Castellano, de 15 años; quien este viernes se retiró sin autorización del colegio Bazán y Bustos, de Paraná, a las 16: 30.
Paraná: buscan a una joven de 15 años
Agustina Ailen Montero Castellano, de 15 años se retiró sin autorización del colegio Bazán y Bustos, de Paraná este viernes a las 16: 30.
6 de junio 2026 · 15:04hs
La joven vestía un pantalón tipo jogging color negro con detalles blancos y un buzo negro. Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, o comunicándose al teléfono de División Minoridad 0343- 4209195 .