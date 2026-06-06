Paraná: buscan a una joven de 15 años

Agustina Ailen Montero Castellano, de 15 años se retiró sin autorización del colegio Bazán y Bustos, de Paraná este viernes a las 16: 30.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Agustina Ailen Montero Castellano, de 15 años; quien este viernes se retiró sin autorización del colegio Bazán y Bustos, de Paraná, a las 16: 30.