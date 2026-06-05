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Indio Solari: "No me parece bueno mantener entretenida a la gente mientras los poderosos les meten las manos en los bolsillos"

A lo largo de los años, el Indio Solari dejó reflexiones sobre la muerte, la libertad, el arte y la condición humana que hoy vuelven a resonar

5 de junio 2026 · 12:23hs
Indio Solari: No me parece bueno mantener entretenida a la gente mientras los poderosos les meten las manos en los bolsillos

La muerte del Indio Solari a los 77 años volvió a poner en primer plano no solo su legado musical, sino también sus reflexiones sobre la vida, la muerte, el arte y la condición humana. A lo largo de décadas, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó una voz singular que trascendió las canciones para convertirse en una referencia cultural para miles de seguidores.

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Dueño de un pensamiento profundo y muchas veces provocador, Solari dejó definiciones que ayudaron a comprender su mirada sobre el mundo y el papel que la música debía ocupar en la sociedad.

Una de sus declaraciones más recordadas surgió durante una entrevista con Hebe de Bonafini en la Televisión Pública. Allí explicó cómo entendía el trabajo artístico de sus bandas y rechazó la idea de la música como mero entretenimiento.

“No me parece bueno mantener entretenida a la gente mientras los poderosos les meten las manos en los bolsillos. Las mías siempre fueron bandas de combate”, sostuvo. Para el músico, tanto Los Redondos como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado debían ofrecer algo más que canciones. “Escuchás las letras de los Redondos o de los Fundamentalistas y ahí hay mucha sopa”, agregó.

La reflexión sobre la existencia fue otro de los temas que atravesó gran parte de su obra y de sus entrevistas. Cuando le preguntaron sobre los asuntos que más le interesaban como artista, mencionó el dolor, el amor, la muerte, la libertad y la condición humana.

En ese contexto dejó una de sus frases más citadas: “Me voy a ir de esta vida sin haber entendido el porqué de este asombro transitorio por el cual venimos acá”. La definición sintetizó una búsqueda permanente que atravesó tanto sus letras como sus declaraciones públicas.

Con el paso de los años también habló de su relación con la muerte. Lejos del temor, explicó que había aprendido a convivir con esa idea como parte natural de la experiencia humana.

“La vida y la muerte son polos importantísimos para el arte. A la vida hay que vivirla y a la muerte hay que morir. Son momentos fundamentales”, afirmó. Luego completó con otra frase que quedó grabada entre sus seguidores: “Yo soy un hombre de la psicodelia y ya no tengo rollo con esa etapa. El asunto de la nada ya no me preocupa”.

Incluso cuando los problemas de salud lo alejaron de los escenarios, Solari mantuvo intacto el vínculo con su público. En uno de sus últimos anuncios relacionados con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, confirmó que participaría de manera virtual en distintos recitales y dejó en claro que seguía sintiendo la misma cercanía con sus seguidores.

“En los tres conciertos voy a participar como invitado, en forma virtual en algunas canciones. Se vienen fiestas hermosas y es un placer compartirlas con ustedes”, expresó entonces.

Con su partida, el rock argentino perdió a uno de sus artistas más influyentes. Sin embargo, sus canciones, sus ideas y sus frases continúan circulando entre generaciones que encontraron en sus palabras mucho más que música: una forma particular de mirar el mundo.

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