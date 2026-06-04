Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

El joven paranaense de 23 años explicó sobre la carrera de su elección, que estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba

Ramiro Spretz. se recibió con un promedio de 9,19 en Microbiología, por lo que fue escolta de bandera de la Universidad de Río Cuarto.

El joven paranaense de 23 años explicó sobre la carrera de su elección, que estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba

Ramiro Spretz, es el primer microbiólogo en la provincia de Entre Ríos. El joven de 23 años relató a Radio La Red Paraná su formación académica de cinco años en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto , donde se recibió con un promedio de 9,19, y destacando que eligió esta especialidad tras un proceso de orientación vocacional.

Durante la charla con La Mañana de la Radio, explica que la microbiología estudia organismos como virus y bacterias , con aplicaciones cruciales en la industria y la agricultura . Pretz resalta el apoyo fundamental de sus padres y los desafíos de estudiar una carrera experimental lejos de su hogar.

Durante la charla expresó su deseo de aplicar sus conocimientos en su ciudad natal, Paraná, y continuar su desarrollo en el área de la investigación científica.

Ramiro Spretz doctor en microbiología 1

Consultado sobre qué abarca la microbiología Spretz explicó: "Es bastante amplia. El abanico de posibilidades en que se puede usar con la microbiología en general. Me gusta decir que es una rama de la biología que está dedicada al estudio de los microorganismos que incluye tanto bacterias, virus, hongos y parásitos. Y dentro de lo que cae en el estudio de la microbiología está la morfología de los microorganismos, su metabolismo, la genética, la ecología, la evolución y el impacto que estos tienen en áreas como la salud, la agricultura, el medio ambiente y la industria".

Ramiro Spretz microbiólogo Educación (2)

Anterior a la decisión de estudiar Microbiología Spretz cursó la secundaria en el colegio Galileo Galilei de la Sociedad Italiana de Paraná. Sobre la alección de la carrera indicó que, cuando llegaba al último año en el secundario, le gustaba todo. Quería estudiar historia, música, ciencias exactas. Pero finalmente su perfil vocacional decantó hacia las ciencias exactas: "Encontré la materia de microbiología y me puse a investigar. Encontré la Universidad Nacional de Río Cuarto como la única sede a nivel nacional donde se puede estudiar la carrera", expresó sobre la carrera de grado, de cinco años de cursado. Además describió que es una carrera que demanda muchas horas, tanto de estudio como horas prácticas en el laboratorio.

Ramiro Spretz doctor en microbiología

Sobre sus referencias relató que dos áreas llaman su atención: el área industrial y la agricultura. "Son las dos grandes áreas que tiene la microbiología que a mí más me gustan. Dar productos nuevos a las personas.

Sobre sus padres y entorno familiar indicó que su madre estudió profesorado de educación física y su padre Kinesiología en la Universidad Nacional de Córdoba. Ramiro es hijo único.

"A mí me gusta la investigación, descubrir cosas nuevas. Una psicopedagoga me ayudó bastante a definir el camino para definir lo que más me gustaba. Para mis padres fue una sorpresa pero me apoyaron y me dijeron que lo más importante es que lo intentase.

Ramiro Spretz microbiólogo Educación (1)

En Paraná

La idea de Ramiro es volver a Paraná y aplicar lo que aprendió sobre esta carrera que ya tiene cuatro décadas e incentivar a otros jóvenes paranaenses y entrerrianos a estudiar en Río Cuarto, Córdoba.

Sobre su nueva etapa laboral Spretz señaló que es bastante curioso: "Espero que la etapa laboral venga acompañada de formación y más conocimiento. Es un área muy interdisciplinaria. Espero que la carrera me haya dado una base bastante sólida para poder construir sobre eso", puntualizó.