Uno Entre Rios | La Provincia | Ramiro Spretz

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

El joven paranaense de 23 años explicó sobre la carrera de su elección, que estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba

4 de junio 2026 · 14:08hs
El joven paranaense de 23 años explicó sobre la carrera de su elección

El joven paranaense de 23 años explicó sobre la carrera de su elección, que estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba
Ramiro Spretz. se recibió con un promedio de 9

Ramiro Spretz. se recibió con un promedio de 9,19 en Microbiología, por lo que fue escolta de bandera de la Universidad de Río Cuarto. 
Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Ramiro Spretz, es el primer microbiólogo en la provincia de Entre Ríos. El joven de 23 años relató a Radio La Red Paraná su formación académica de cinco años en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se recibió con un promedio de 9,19, y destacando que eligió esta especialidad tras un proceso de orientación vocacional.

Durante la charla con La Mañana de la Radio, explica que la microbiología estudia organismos como virus y bacterias, con aplicaciones cruciales en la industria y la agricultura. Pretz resalta el apoyo fundamental de sus padres y los desafíos de estudiar una carrera experimental lejos de su hogar.

Un total de 10 equipos competirán por el mejor locro en Chajarí.

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

Testigos manifestaron la presencia del lobo marino en la zona de Salto Chico y se dirigió al norte.

Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

Durante la charla expresó su deseo de aplicar sus conocimientos en su ciudad natal, Paraná, y continuar su desarrollo en el área de la investigación científica.

Ramiro Spretz doctor en microbiología 1

Consultado sobre qué abarca la microbiología Spretz explicó: "Es bastante amplia. El abanico de posibilidades en que se puede usar con la microbiología en general. Me gusta decir que es una rama de la biología que está dedicada al estudio de los microorganismos que incluye tanto bacterias, virus, hongos y parásitos. Y dentro de lo que cae en el estudio de la microbiología está la morfología de los microorganismos, su metabolismo, la genética, la ecología, la evolución y el impacto que estos tienen en áreas como la salud, la agricultura, el medio ambiente y la industria".

Ramiro Spretz microbiólogo Educación (2)

Anterior a la decisión de estudiar Microbiología Spretz cursó la secundaria en el colegio Galileo Galilei de la Sociedad Italiana de Paraná. Sobre la alección de la carrera indicó que, cuando llegaba al último año en el secundario, le gustaba todo. Quería estudiar historia, música, ciencias exactas. Pero finalmente su perfil vocacional decantó hacia las ciencias exactas: "Encontré la materia de microbiología y me puse a investigar. Encontré la Universidad Nacional de Río Cuarto como la única sede a nivel nacional donde se puede estudiar la carrera", expresó sobre la carrera de grado, de cinco años de cursado. Además describió que es una carrera que demanda muchas horas, tanto de estudio como horas prácticas en el laboratorio.

Ramiro Spretz doctor en microbiología

Sobre sus referencias relató que dos áreas llaman su atención: el área industrial y la agricultura. "Son las dos grandes áreas que tiene la microbiología que a mí más me gustan. Dar productos nuevos a las personas.

Sobre sus padres y entorno familiar indicó que su madre estudió profesorado de educación física y su padre Kinesiología en la Universidad Nacional de Córdoba. Ramiro es hijo único.

"A mí me gusta la investigación, descubrir cosas nuevas. Una psicopedagoga me ayudó bastante a definir el camino para definir lo que más me gustaba. Para mis padres fue una sorpresa pero me apoyaron y me dijeron que lo más importante es que lo intentase.

Ramiro Spretz microbiólogo Educación (1)

En Paraná

La idea de Ramiro es volver a Paraná y aplicar lo que aprendió sobre esta carrera que ya tiene cuatro décadas e incentivar a otros jóvenes paranaenses y entrerrianos a estudiar en Río Cuarto, Córdoba.

Sobre su nueva etapa laboral Spretz señaló que es bastante curioso: "Espero que la etapa laboral venga acompañada de formación y más conocimiento. Es un área muy interdisciplinaria. Espero que la carrera me haya dado una base bastante sólida para poder construir sobre eso", puntualizó.

Ramiro Spretz microbiólogo Paraná Córdoba
Noticias relacionadas
El boleto combinado amplía su plazo a 90 minutos para mejorar el transporte urbano

El boleto combinado amplía su plazo a 90 minutos para mejorar el transporte urbano

tunel subfluvial: se restituyo el transito por el viaducto tras retirar los vehiculos involucrados en choque

Túnel Subfluvial: se restituyó el tránsito por el viaducto tras retirar los vehículos involucrados en choque

Granja Tres Arroyos y los sindicatos de la Carne y de la Alimentación irán a una audiencia el lunes, en la Secretaría de Trabajo, Hay más de 900 empleados en vilo

Granja Tres Arroyos: el Gobierno convocó a audiencia de conciliación para el lunes

Hace casi un mes se suspendió el servicio del tren que une Paraná y La Picada. Hay preocupación entre usuarios, sobre todo en alumnos de la escuela Almafuerte

Tren Paraná - La Picada: vecinos reclaman la reactivación del servicio

Ver comentarios

Lo último

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

Costa de Marfil sorprendió a Francia en la previa al Mundial

Costa de Marfil sorprendió a Francia en la previa al Mundial

Ultimo Momento
En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

Costa de Marfil sorprendió a Francia en la previa al Mundial

Costa de Marfil sorprendió a Francia en la previa al Mundial

Quintana salió a mariconear, dijo Belloso, presidente de Rosario Central

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

Policiales
San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Sigue la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

Sigue la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Ovación
Quintana salió a mariconear, dijo Belloso, presidente de Rosario Central

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

La provincia
En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

El boleto combinado amplía su plazo a 90 minutos para mejorar el transporte urbano

El boleto combinado amplía su plazo a 90 minutos para mejorar el transporte urbano

Túnel Subfluvial: se restituyó el tránsito por el viaducto tras retirar los vehículos involucrados en choque

Túnel Subfluvial: se restituyó el tránsito por el viaducto tras retirar los vehículos involucrados en choque

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Dejanos tu comentario