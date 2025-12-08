Uno Entre Rios | Show | canciones

Top Five: las canciones navideñas más escuchadas en diciembre

Los clásicos regresan a los primeros puestos y conviven con producciones más recientes que también ganan espacio en las playlists navideñas

8 de diciembre 2025 · 16:34hs
Cada diciembre, las plataformas de streaming registran un aumento marcado en la reproducción de canciones navideñas. Los clásicos regresan a los primeros puestos y conviven con producciones más recientes que también ganan espacio en las playlists temáticas.

Entre los títulos que lideran el ranking aparecen melodías instaladas en la memoria colectiva, impulsadas por su presencia constante en películas, publicidades y celebraciones familiares. A eso se suma el movimiento de redes sociales, que cada año reactiva viejas canciones y las acerca a nuevas generaciones.

Top Five de diciembre

  • All I Want for Christmas Is You — Mariah Carey

    El regreso asegurado: cada diciembre vuelve a los primeros puestos globales

