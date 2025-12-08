Cada diciembre, las plataformas de streaming registran un aumento marcado en la reproducción de canciones navideñas. Los clásicos regresan a los primeros puestos y conviven con producciones más recientes que también ganan espacio en las playlists temáticas.
Top Five: las canciones navideñas más escuchadas en diciembre
Los clásicos regresan a los primeros puestos y conviven con producciones más recientes que también ganan espacio en las playlists navideñas
Top Five: las canciones navideñas más escuchadas
Entre los títulos que lideran el ranking aparecen melodías instaladas en la memoria colectiva, impulsadas por su presencia constante en películas, publicidades y celebraciones familiares. A eso se suma el movimiento de redes sociales, que cada año reactiva viejas canciones y las acerca a nuevas generaciones.
Top Five de diciembre
-
All I Want for Christmas Is You — Mariah Carey
El regreso asegurado: cada diciembre vuelve a los primeros puestos globales
-
Last Christmas — Wham!
El clásico pop de los ochenta que nunca pierde vigencia.
Rockin’ Around the Christmas Tree — Brenda Lee
Una grabación histórica que sigue sumando millones de escuchas.
Jingle Bell Rock — Bobby Helms
Entre las más reproducidas en playlists tradicionales.
Santa Tell Me — Ariana Grande
