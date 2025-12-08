Top Five: las canciones navideñas más escuchadas en diciembre

Los clásicos regresan a los primeros puestos y conviven con producciones más recientes que también ganan espacio en las playlists navideñas

Cada diciembre, las plataformas de streaming registran un aumento marcado en la reproducción de canciones navideñas. Los clásicos regresan a los primeros puestos y conviven con producciones más recientes que también ganan espacio en las playlists temáticas.

Top Five: las canciones navideñas más escuchadas

Entre los títulos que lideran el ranking aparecen melodías instaladas en la memoria colectiva, impulsadas por su presencia constante en películas, publicidades y celebraciones familiares. A eso se suma el movimiento de redes sociales, que cada año reactiva viejas canciones y las acerca a nuevas generaciones.