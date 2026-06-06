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Matías Russo vio la bandera a cuadro en Italia

El paranaense Matías Russo terminó la primera carrera en Misano en el 16° lugar junto a su compañero de equipo, Stefano Zerbi.

6 de junio 2026 · 18:13hs
El piloto de Paraná buscará tener revancha este domingo en la carrera principal.

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El paranaense Matías Russo y su compañero Stefano Zerbi completaron la primera competencia de la GT Cup Europe en el circuito de Misano, escenario de la tercera fecha de la temporada 2026. El binomio del argentino corre con un Porsche 992 del SP Racing Team dentro de la divisional Pro-Am.

Matias Russo
Matías Russo en Misano.

Matías Russo en Misano.

En la clasificación 1, Russo fue el encargado de manejar la unidad y con un tiempo de 1’37”085/1000 se ubicó 11° y tercero en su división. El auto del entrerriano quedó a 2”050/1000 del 1’35”035/1000 con el que Simone Iaquinta y el Porsche del ZRS Motorsport se adueñaron de la pole position.

Matías Russo corre en el mítico circuito de Misano, este sábado será su la primera final. 

Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

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El oriundo de Paraná fue el encargado de larga la competencia de 50 minutos de duración y perdió cuarto puesto en el comienzo al caer a la posición 15. Sin embargo, el piloto con amplio recorrido internacional apeló a su oficio y experiencia para avanzar paulatinamente hasta llegar al tope del clasificador cuando se abrieron los boxes para los cambios de piloto.

La segunda parte de la carrera en Misano

A falta de 21 minutos para el cierre, Russo le entregó el auto a Zerbi y este volvió a pista en el lugar 12. Sin embargo, el italiano protagonizó un trompo que lo complicó y retrocedió hasta la posición 16, donde vio la bandera a cuadros.

La actividad de la GT Cup Europe seguirá el domingo con la clasificación a las 4 de Argentina y la carrera complementaria a las 7.40.

Matías Russo Italia Misano
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