En el expediente judicial, se lee que el condenado realizó amenazas de muerte, lesiones físicas, violación de domicilio y desobediencia a medidas judiciales.

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

La Justicia porteña homologó un acuerdo de avenimiento y condenó a Oscar Darío Viegas a dos años y diez meses de prisión en suspenso por una serie de delitos cometidos contra quien fuera su pareja, Elizabeth Monteros. En el expediente judicial se describe que el condenado realizó una sucesión de hechos ocurridos durante 2022 que incluyen amenazas de muerte, lesiones físicas, violación de domicilio y desobediencia.

Según la sentencia, Viegas aceptó su responsabilidad penal por distintos episodios que fueron acreditados mediante denuncias, informes médicos, testimonios policiales y evaluaciones interdisciplinarias.

Uno de los primeros hechos ocurrió el 1 de abril de 2022, después de que Monteros se negara a transferirle la vivienda donde residían. La resolución judicial cita que le exigió que firmara "los papeles de la casa" mientras le decía que "la iba a matar", para luego empujarla provocándole lesiones constatadas por profesionales médicos.

Lo que siguió fue una escalada que incluyó nuevas intimidaciones vinculadas a la propiedad. Entre las frases atribuidas a Viegas aparecen expresiones como: "más vale que te vayas de la casa porque sino te voy a terminar matando", y posteriormente: "firmame lo de la casa porque sino voy a prender fuego a tu gente, y donde te cruzo, te mato".

La sentencia concluyó que existió un claro contexto de violencia de género y destacó que el propio acusado reconoció los hechos al aceptar el acuerdo judicial.

Amenazas

Elizabeth Monteros asegura que continúa viviendo un calvario. ¿Por qué? La condena existe, pero es de ejecución condicional. En otras palabras, Viegas no quedó detenido de manera efectiva.

La Justicia le impuso reglas estrictas: no puede contactar con Monteros por ningún medio y tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de ella o de su domicilio. También debe realizar actividades vinculadas a la problemática de violencia de género y permanecer bajo supervisión del Patronato de Liberados.

El propio fallo recuerda un episodio ocurrido el 30 de agosto de 2022, cuando Monteros recibió un llamado telefónico desde un número privado. Según consta en la causa, reconoció la voz de su ex pareja, quien le dijo: "Hola Elizabeth, si ya sabemos dónde estás, cómo te estás moviendo, tenés los días contados, sos boleta".

La frase, escalofriante por sí sola, ayuda a comprender por qué la denunciante sostiene que todavía teme por su integridad.

La Justicia valoró más de 30 elementos probatorios, incluyendo informes médicos, actuaciones policiales, evaluaciones de riesgo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y testimonios de efectivos que intervinieron en distintos episodios.

El expediente incluso menciona que Viegas violó restricciones judiciales previas e ingresó al domicilio de Monteros contra su voluntad, situación que derivó en una detención policial.