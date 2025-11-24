"Me siento culpable de que esté preso": habló Lourdes Fernández

Lourdes Fernández, integrante de Bandana, habló públicamente sobre la situación judicial de su expareja, Leandro García Gómez, quien fue procesado con prisión preventiva por violencia de género. La Justicia determinó que hubo un delito, pero para la cantante todavía no resulta sencillo definirse como víctima, y sostiene que se encuentra atravesando “un proceso de sanar muchas cosas”.

En diálogo con Fernanda Iglesias para Tarde o Temprano, Lourdes contó que está bajo tratamiento psicológico y describió el impacto emocional que dejó la relación. “Uno piensa que está rodeada de buenas personas y no”, señaló. Recordó que, apenas se conoció el caso, la invadían sentimientos de culpa: “ En un principio me sentía muy culpable, muy tonta, muy boba. Hoy por hoy, no, no siento que sea así ”.

Durante la entrevista explicó que la separación se produjo por la “toxicidad” que había entre ambos, aunque continuaron viéndose. Relató que gran parte de lo vivido no lo contó públicamente y que volver sobre esos hechos resulta doloroso. “Se llama revictimización”, dijo emocionada. “No me siento víctima, me siento responsable. Siento que fue entre los dos. Me siento culpable de que él esté preso, pero no lo puedo evitar. Yo creo que igual es un proceso”.

Lourdes también habló sobre las confusiones que aún la atraviesan respecto a lo sucedido. “No sé qué es verdad de lo que percibí y qué no. Si recibía golpes o si yo lo provocaba… o si él intentaba controlarme porque yo mezclaba pastillas con alcohol. Todavía no entiendo qué pasó”, admitió. Aseguró que los episodios que describió ocuparon un lugar cada vez más difícil de manejar: “Me doy cuenta que esto llegó a un límite que me supera”.

A pesar del dolor, expresó preocupación por su ex y remarcó que no busca transmitir una imagen distorsionada de la situación. “No quiero que se entiendan mal mis sentimientos hacia él. Mis sentimientos hacia mi expareja, hacia mi familia y hacia su familia también”. Cerró su testimonio con una frase que da cuenta de la complejidad del vínculo: “La conjunción fue una mier..., pero no es una mala persona. Necesita ayuda igual que yo”.

Línea de acompañamiento en situaciones de violencia de género:

144 – Atención, contención y asesoramiento las 24 horas, en todo el país.