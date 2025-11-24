Viudas Negras: confirmaron que habrá segunda temporada de la serie de Malena Pichot

“Viudas Negras: p*tas y chorras”, la serie creada, escrita y protagonizada por Malena Pichot, tendrá segunda temporada. La confirmación llegó este lunes con un video en el que Pichot le anuncia la noticia a Pilar Gamboa, su compañera en la primera entrega. El diálogo, en tono de comedia, muestra a Gamboa sorprendida y casi desesperada al pedirle que “no acepte”, bajo el argumento de que “las segundas temporadas nunca fueron buenas”.
La nueva entrega continúa en etapa de producción y todavía no tiene fecha de estreno. La primera temporada contó el reencuentro entre Micaela y Maru, dos amigas que en su adolescencia estafaban a hombres que buscaban encuentros ocasionales. Los detalles del elenco y del rodaje se conocerán más adelante.