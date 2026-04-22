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María Becerra visitó a una fan con cáncer y el encuentro se viralizó

La cantante María Becerra protagonizó un encuentro que generó repercusión en redes sociales al visitar a Sol Varacalli, una joven que atraviesa un cuadro oncológico avanzado

22 de abril 2026 · 18:27hs
María Becerra visitó a una fan con cáncer y el encuentro se viralizó

La cantante María Becerra protagonizó un encuentro que generó repercusión en redes sociales al visitar a Sol Varacalli, una joven que atraviesa un cuadro oncológico avanzado. La artista se contactó con ella luego de conocer su historia y la sorprendió en su casa con una visita.

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Sol Varacalli enfrenta un diagnóstico de melanoma ocular con compromiso hepático. Su familia había iniciado una campaña solidaria para reunir fondos destinados a una radioembolización, un tratamiento de alta complejidad cuyo costo ronda los 55 millones de pesos.

A partir de la difusión del caso en redes, la cantante decidió intervenir. Además de ofrecer ayuda económica, coordinó una visita sin previo aviso para conocer a la joven. El encuentro se desarrolló en un clima de cercanía y emoción.

Durante la visita, ambas compartieron un momento musical y cantaron juntas el tema Tatú. El registro audiovisual del encuentro se viralizó y generó múltiples reacciones.

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En un mensaje publicado en sus redes sociales, Varacalli agradeció el gesto y destacó el impacto que tuvo en su situación personal. Señaló que la visita representó un cambio anímico y un impulso para afrontar el tratamiento.

El caso volvió a poner en agenda la circulación de campañas solidarias en entornos digitales y el alcance que pueden tener cuando logran visibilidad pública.

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María Becerra fan Encuentro Cáncer
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