La cantante María Becerra protagonizó un encuentro que generó repercusión en redes sociales al visitar a Sol Varacalli, una joven que atraviesa un cuadro oncológico avanzado

La cantante María Becerra protagonizó un encuentro que generó repercusión en redes sociales al visitar a Sol Varacalli, una joven que atraviesa un cuadro oncológico avanzado. La artista se contactó con ella luego de conocer su historia y la sorprendió en su casa con una visita.

María Becerra visitó a una fan con cáncer y el encuentro se viralizó

Conmemoran el legado de Pedro Scalabrini a 110 años de su fallecimiento

Sol Varacalli enfrenta un diagnóstico de melanoma ocular con compromiso hepático. Su familia había iniciado una campaña solidaria para reunir fondos destinados a una radioembolización, un tratamiento de alta complejidad cuyo costo ronda los 55 millones de pesos.

A partir de la difusión del caso en redes, la cantante decidió intervenir. Además de ofrecer ayuda económica, coordinó una visita sin previo aviso para conocer a la joven. El encuentro se desarrolló en un clima de cercanía y emoción.

Durante la visita, ambas compartieron un momento musical y cantaron juntas el tema Tatú. El registro audiovisual del encuentro se viralizó y generó múltiples reacciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @sol.varacalli

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Varacalli agradeció el gesto y destacó el impacto que tuvo en su situación personal. Señaló que la visita representó un cambio anímico y un impulso para afrontar el tratamiento.

El caso volvió a poner en agenda la circulación de campañas solidarias en entornos digitales y el alcance que pueden tener cuando logran visibilidad pública.