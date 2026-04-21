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Murió Luis Puenzo, el director que llevó a la Argentina al Oscar con La historia oficial

Murió Luis Puenzo a los 80 años en Buenos Aires; ganó el Oscar por La historia oficial y marcó un hito del cine argentino.

21 de abril 2026 · 12:29hs
Murió Luis Puenzo

Murió Luis Puenzo, el director que llevó a la Argentina al Oscar con La historia oficial.

El director argentino Luis Puenzo, ganador del premio Oscar por La historia oficial, murió a los 80 años en la ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por Argentores, que expresó su pesar por la pérdida del reconocido cineasta, guionista y productor, figura clave del cine nacional y protagonista de un hito histórico para la industria audiovisual argentina.

"Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", detalló la entidad en su sitio web.

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Falleció Luis Puenzo, ganador del Oscar por La historia oficial

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El 24 de marzo de 1986, el realizador vivió un momento histórico al recibir el primer premio Oscar para un film argentino en la categoría que en ese momento se llamaba "mejor película extranjera". Fue por La historia oficial, cuya trama giraba en torno a las consecuencias de la última dictadura militar en el país.

La historia oficial.mp4

"Al mismo tiempo que estoy aquí, sobre este escenario, aceptando este honor no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace hoy diez años, sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños. Gracias", fue la frase que pronunció el cineasta aquella histórica noche.

Luis Puenzo Cine Fallecimiento
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