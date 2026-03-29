María Becerra lanzó "Qué ganas de comerte" junto a Lucky Brown y Jere Klein La cantante argentina María Becerra presentó “Qué ganas de comerte”, su nueva canción junto a los chilenos Lucky Brown y Jere Klein 29 de marzo 2026 · 12:49hs

María Becerra lanzó "Qué ganas de comerte" junto a Lucky Brown y Jere Klein

La cantante argentina María Becerra presentó “Qué ganas de comerte”, su nueva canción junto a los chilenos Lucky Brown y Jere Klein. Con esta colaboración, la artista retoma el pulso del reggaetón y se acerca nuevamente a sus primeras búsquedas dentro del género urbano.

Embed “Qué ganas de comerte”: María Becerra sumó una nueva colaboración internacional La canción cuenta con producción del ecuatoriano Xross, quien articula las tres voces en un registro común y acompaña el clima del tema. El lanzamiento llegó junto a un videoclip dirigido por Valentín Herrero, filmado en Chile, donde los artistas comparten distintas escenas en escenarios que refuerzan la estética del track.

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El estreno se da en un momento de alta exposición para Becerra. Luego de presentar su álbum “Quimera” con dos shows 360° agotados en el Estadio River Plate, la cantante continúa ampliando su alcance dentro de la música latina. En paralelo, prepara el anuncio de las fechas de su Quimera Tour, con presentaciones previstas en países de América Latina y España. LEER MÁS: En exclusiva con UNO, Palito Ortega anticipó su regreso a Paraná